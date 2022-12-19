Канадский премьер стал жертвой троллинга со стороны сограждан

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS

Канадцы активно откликнулись на предложение премьер-министра страны Джастина Трюдо «задавать любые вопросы».

В течение первого часа политику в соцсети поступило более 6 тысяч вопросов, ответить на значительную часть которых он так и не смог.

Помимо сравнительно серьезных обращений, в которых канадцы интересовались взглядами премьера на экономику, избирательную реформу, внешнюю политику и прочее, были и откровенно провокационные записи.

Например, один из пользователей под постом премьера с предложением задавать ему вопросы, написал «А почему вы?».

Кроме того, ряд комментаторов, не подбирая слов, предложили Трюдо признать свою неспособность управлять страной и уйти в отставку. А один из пользователей предложил премьеру выйти на ринг и показать свои бойцовские качества в смешанных единоборствах.

Были и откровенно издевательские вопросы, например, «когда для собак появятся штаны на четыре лапы?» и «стоит ли в карри добавлять тертый сыр?». Но тут уж Трюдо виноват сам – ведь это именно он предложил задавать ему любые вопросы.