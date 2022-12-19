VK Музыка рассказывает, кого слушали в 2022-м: в топ вошли Miyagi & Эндшпиль, MACAN, ANNA ASTI и другие артисты

VK Музыка делится итогами года: что и кого чаще всего слушали пользователи России и стран СНГ в 2022-м — самые популярные треки, альбомы, артисты и плейлисты.

Артистом года стал MACAN: ему всего 20, а он уже обходит конкурентов. В этом году MACAN выпустил сразу шесть премьер и два фита, но пользователей VK Музыки особенно зацепил сингл «За всех». Всего треки артиста набрали более 700 миллионов прослушиваний.

Самый заметный рост на платформе показал Xcho — он стал первым в номинации «Прорыв года» и набрал более 400 миллионов прослушиваний. В номинациях «Артистка года» и «Альбом года» побеждает ANNA ASTI. Сразу три трека певицы, в том числе фит с Филиппом Киркоровым, попали в топ-10 самых прослушиваемых в этом году. Артистка сменила образ и буквально восстала из пепла — с первым сольным релизом «Феникс». За победу в номинации «Альбом года» также боролись Макс Корж с лонгплеем «Психи попадают в топ», дуэт Jakone, A.V.G и их «Форс-мажоры», OG Buda с FREERIO 2, Miyagi & Эндшпиль с новинкой HATTORI и долгожданная пластинка Гуфа «Опять».

Группа года — Miyagi & Эндшпиль. Треки артистов уже третий год подряд попадают в топ самых популярных — в 2022-м их слушали больше 1,3 миллиарда раз!

Вопрос «Как ты там?» — пожалуй, самый актуальный для 2022 года. Неудивительно, что одноимённый трек артиста Kamazz стал треком года. Он обошёл «По барам» ANNA ASTI, ремикс трека «Простыни» от KALVADOS, «Выпей меня» авторства Kambulat, новое исполнение «Седьмого лепестка» от Антона Токарева,«Стрелы» Тоси Чайкиной и Markul, а также песни Егора Крида и JONY.

Фит года под названием «Платина» записали Jakone и A.V.G — это сочетание ловких строк и латинских ритмов.

В этом году VK Музыка запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. Для каждого слушателя алгоритм создаёт персональную подборку «Слушайте друг друга» с публично доступными плейлистами от людей и сообществ. Самым востребованным среди пользователей оказался плейлист Кристины Церих. Он собран из треков в жанре фонк, одного из самых популярных в VK Музыке.

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Плейлисты составляли и звёзды: VK Музыка стала первым музыкальным сервисом, где пользователи смогли узнать, насколько их музыкальный вкус совпадает со вкусами знаменитостей. Сто артистов поделились подборками своих любимых треков. Авторами самой популярной, по мнению пользователей, стали GAYAZOV$ BROTHER$ — они победили в номинации «Звёздный плейлист года».

Важный вклад в развитие платформы делают музыкальные сообщества. Они каждый день знакомят подписчиков с новыми именами и делятся уникальными находками. В номинации «Музыкальное сообщество года» победила«Русская кибернетика»: это подкасты, миксы, кураторские плейлисты и тематические вечеринки о современной электронной музыке.

В этом году VK Музыка представила две новые номинации. Обложку года выбирали подписчики сообщества VK Музыка — и награду получил альбом МЭЙБИЛЭНД. Иллюстрация, как и сам релиз МЭЙБИ БЭЙБИ, миксует моду на гиперпоп, k-pop и R’n’B начала нулевых. Автором панча года стал BUSHIDO ZHO: в треке «Тесно»,записанном вместе с Aarne и ANIKV, он с любовью вспоминает певицу Дору строчкой «Она меня любит, как Дора любит пиво».

Ежегодно ВКонтакте делится итогами года по разным темам: музыке, кино и сериалам, играм, мемам, технологиям. В этом году они собраны в специальном разделе: vk.com/2022. Команда ВКонтакте рассказывает об итогах года на протяжении всего декабря.