«Пришлось промывать желудок»: Раскрыто, почему на самом деле дочь солиста группы «На-На» попала в больницу

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена продолжает оставаться в реанимации. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алена Политова, 22-летняя дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова, продолжает оставаться в реанимации. Напомним, вечером в воскресенье девушку доставили в больницу. Алене стало плохо в московской квартире, она потеряла сознание. Уже в больнице ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Предварительный диагноз, озвученный врачами: отравление.

Сам Владимир Политов рассказал сайту KP.RU, что он узнал о случившемся, едва прилетев в Москву с гастролей. В больницу к Алене музыканта не пустили. Ожидается, что родственникам разрешат увидеться с ней лишь днем в понедельник, когда девушку переведут из реанимации в обычную палату.

Так что стало причиной госпитализации? В соцсетях пошли разговоры о неких запрещенных препаратах, которыми могла злоупотреблять девушка, или даже попытке свести счеты с жизнью.

Между тем KP.RU стало известно, что же произошло на самом деле.

- Версии о суициде или наркотиках ничем не подтверждаются, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Алена Политова уже несколько месяцев принимала психотропы-антидепрессанты - в последнее время жаловалась на перепады настроения. Причиной отравления стало именно несколько таких таблеток.

- В больнице врачам пришлось промывать пациентке желудок. Но в целом ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

KP.RU следит за развитием событий.