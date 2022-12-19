Суд дал 12 лет тюрьмы украинскому шпиону из Севастополя

ФСБ продемонстрировало кадры задержания осужденного

В законную силу вступил приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены.

- Решением суда он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год. Было установлено, что Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 году собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации, - отметили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве отметили, что сотрудниками военной контрразведки Федеральной службы безопасности Российской Федерации шпионская деятельность Петрушина была своевременно пресечена.

Пользуясь случаем, пожелаем сотрудникам органов контрразведки, чей профессиональный праздник отмечается 19 декабря выполнить боевую задачу любой сложности, уберечь нашу страну от угроз террора украинских нацистов и вернуться домой невредимыми, к своим родным и близким.