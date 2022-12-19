Цифровой профиль предпринимателя: Бизнесу упростили доступ к мерам господдержки

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Первый вопрос. Что такое цифровой профиль?

Это подбор региональных и федеральных программ и услуг для малого и среднего бизнеса. В нем содержится 800 данных. За его создание отвечают сразу несколько ведомств - Минцифры, Министерство экономического развития, Федеральная налоговая служба, Корпорация МСП и Банк России. Аналогичный профиль в свое время был запущен два года назад для физических лиц. На сегодня в нем уже 23 миллиона согласий граждан.

Второй вопрос. Зачем нужен цифровой профиль?

Для того чтобы упростить предпринимателям процесс получения доступных на Цифровой платформе МСП.РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых.

Запуск цифрового профиля даст возможность Цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки. Первый эффект от его работы пользователи смогут почувствовать уже в ближайшие месяцы. Создание профиля было инициировано федеральной Корпорацией МСП.

- Запуск цифрового профиля предпринимателя – это новый удобный сервис для МСП, – отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. - Он позволит упростить получение большого количества услуг и продуктов в цифровом виде, ориентированных на этот сегмент бизнеса. В свою очередь это придаст новый импульс развитию рынка МСП.

Третий вопрос. Какие плюсы цифрового профиля?

- Это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения;

- не придется прикреплять порядка 10 документов;

- время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут;

- упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников;

- проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.

- Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе МСП.РФ, — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников. - Это является частью системной работы Правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями.

Четвертый вопрос. Какая информация есть в цифровом профиле?

В общей базе данных уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг». Разумеется, все данные защищены.

Пятый вопрос. Как пользоваться цифровым профилем?

Для того, чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.

- Объединяя различные данные от госорганов, мы создаем востребованные сервисы и госуслуги для граждан и бизнеса, — отметил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин.

- Первыми шагами в этом направлении была разработка блокчейн-платформы для льготных программ кредитования и платформы внешней поставки данных, которая позволяет региональным правительствам оперативно отслеживать результаты принятых решений, а федеральным органам исполнительной власти строить аналитику на основе информации по всей России. Участвуя в разработке цифрового профиля предпринимателя, мы ставили перед собой задачу объединить в нем максимально возможное на данный момент количество информации, чтобы облегчить бизнесу получение мер господдержки. Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры.

«Цифровой профиль» юрлица – это, по сути, «единое окно» для бизнеса, где хранятся необходимые сведения о компании и их можно использовать для получения мер поддержки. «Цифровой профиль» снимает нагрузку с самих предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В конечном счете, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит еще быстрее и более эффективно», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

- Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса, - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Все это возьмет на себя Цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года.

СПРАВКА «КП»

Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.