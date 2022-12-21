Заядлый курильщик - как ему помочь

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Уже почти полвека ежегодно отмечается Международный день отказа от курения. В этом году он прошел 17 ноября. И как его отмечали? Традиционно пресса, чиновники, общественные активисты, врачи говорили о проблеме и призывали бросать курить.

И что? Бросили? Вот так - р-раз - заядлый курильщик услышал, потушил бычок, смял пачку и отправил ее в урну. Было такое?

Круглый стол на тему «Как помочь курильщику отказаться от курения?» прошел уже после международной даты. Почти через месяц. Специально. Чтобы без лишних эмоций и юношеского максимализма. Чтобы трезво разобрать: если все равно не отказываются от курения, то что? Что людям делать? Как помочь?

Участники круглого стола собрались, чтобы открыто поговорить о проблеме табачной зависимости, о способах отказа от курения и снижения вреда от табакокурения.

КУРЕНИЕ - СИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

- В настоящее время около 56% курильщиков табака планируют бросить курить или, по крайней мере, думают об этом. Большой процент женщин задумывается об этом. При этом с каждым годом все больше женщин начинают курить, и среди них растет заболеваемость. Но бросить сложно. Эта зависимость сродни героиновой, - начала со статистики кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей категории, доцент кафедры онкологии Новосибирского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Ткачук.

Неготовность пациентов бросать подтвердил и доктор медицинских наук, доцент, заведующий отделом клинической кардиологии Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, профессор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Василий Кашталап.

- Мы работаем с отказниками, которые говорят: «Никогда не брошу курить». Таких 19%. Постоянно ведем с ними беседы и убеждаем, что бросить надо. Да, вода камень точит, и сам пациент, когда у него разовьются инфаркт, инсульт или злокачественное новообразование, придет к мысли, что бросить курить нужно, но будет поздно, - сказал доктор и описал, что происходит с курильщиками: - Потребление никотина в виде сжигания табака связано с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности - атеросклероза, хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний. Это как раз заболевания, сопровождающиеся ранней смертностью.

По данным кардиолога, от болезней, связанных с пагубной привычкой, ежегодно в мире происходит 8 миллионов смертей. И где же эффект дней отказа от курения?

«ВСЕ ДЛЯ ВАС: БУТАН, МЫШЬЯК, УГАРНЫЙ ГАЗ»

Почему табачный дым так вреден? Да потому что с ним в организм поступает целый набор вредных веществ.

- Люди курят из-за никотина. Сам никотин не безвреден, но классически причиной развития заболеваний, связанных с курением, не является. Причиной таких заболеваний являются угарный газ, кадмий, бутан, метан, мышьяк, метанол, аммоний и еще множество токсичных и канцерогенных веществ, которые сигарета выделяет при горении, - объясняет доктор Ткачук. - Существует много никотинзаместительных препаратов: пластырь, жевательные резинки, назальный спрей. Но когда пациенты используют никотинзаместительную терапию, концентрация получаемого никотина не достигает желаемого для них уровня. И эти продукты оказываются не эффективными для отказа от курения традиционных сигарет.

Получается, больных увещевают не курить, предлагают им классические альтернативы, но… успех бывает редко. Читатель, вспомните своих родных, знакомых, которые привыкли дымить. Многим из них помог пластырь? А пастилки?

Проблема лечения пациентов-курильщиков, например, от рака легкого осложняется еще и тем, что рекомендованные способы лечения и дозировки препаратов для них не подходят, поскольку предполагают полный отказ от курения, что в реальности практически невозможно.

- Даже после постановки онкологического диагноза до 83% курильщиков продолжают курить. Во время химиотерапевтического, лучевого, хирургического лечения таких пациентов мы видим серьезные осложнения. Рана не заживает, период реабилитации более длительный, пациент страдает, поскольку мы не можем вовремя назначить ему следующий этап лечения, и, как следствие, общая выживаемость снижается, - продолжает эксперт. - Дозы химиотерапевтических препаратов, которые прописаны в инструкции при раке легкого, пациентам-курильщикам не всегда помогают. Согласно исследованиям данному контингенту пациентов необходима доза в 2 раза выше. Врач, назначая лечение как положено, становится заложником ситуации, поскольку не может нарушить инструкцию. А пациенты, продолжая курить, снижают эффективность лечения.

Однако приемлемая альтернатива для снижения вреда от табакокурения существует.

- При затяжке температура на кончике сигареты доходит до 900 градусов, с каждой затяжкой температура повышается, идет выделение вредных веществ и смол, отравление получают и сам курильщик, и все, кто находится рядом. Это серьезная проблема. Пассивное курение может привести к развитию рака легкого или рака молочной железы у людей, которые подвергаются воздействию вторичного дыма. Однако при использовании электрической системы нагревания табака образуется аэрозоль, своего рода пар, который состоит из воды, глицерина и никотина. В таком аэрозоле не содержатся частицы сажи, и окружающие не подвергаются пассивному курению. Снижается негативное влияние и на самого пациента, он получает в разы меньше токсичного воздействия, - отмечает Ольга Анатольевна.

«СИГАРЕТЫ - СОЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД»

Участники круглого стола признают: во врачебном сообществе не принято рассматривать бездымные технологии как способ отказа от сигарет. Существует стереотип: призывать надо только к полному отказу от курения. Категоричному. И никак иначе. И тот факт, что этот призыв работает редко, не аргумент.

- Когда мы начинаем лечить онкологического пациента-курильщика, нужно оценить его мотивацию на отказ от курения, а в случае его очевидного нежелания бросать можно рассмотреть переход на бездымные технологии для того, чтобы снизить побочные эффекты, которые будут возникать во время лечения. Резко отказаться от употребления никотина он не сможет, но хотя бы может уменьшить негативное воздействие на здоровье свое и окружающих, - рассуждает Ольга Ткачук.

Солидарен с ней и Василий Кашталап. Говоря на эту тему, он сразу подчеркивает: в приоритете полный отказ от курения. Но если нет, то хотя бы уменьшение риска.

- Настроенность на борьбу с курением должна быть категорической. Курить - хуже, чем не курить. Лучше не начинать никогда. Но тем людям, которые все-таки начали курить, мы должны всячески помогать, давать информацию, давать бесплатные образцы медикаментозных препаратов для отказа от курения, содержащих в том числе и никотин. И в этой связи электронные нагревательные системы, которые построены на принципах не горения табака, а его нагревания, своеобразно переключают пациента с крайне негативной привычки на привычку с менее неблагоприятным эффектом. Конечно, путем переключения мы не устраняем риск полностью, но значительно уменьшаем его. А конечная цель - полный отказ от курения после перехода пациента на электронные системы нагревания табака, - говорит Василий Васильевич.

Доктор подчеркивает, что электронные устройства и снизят вред, и пощадят здоровье окружающих.

- Данные фундаментальной науки, клинических исследований подтверждают, что при использовании электронных систем нагревания табака снижается риск развития онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, например, артериальной гипертензии или атеросклеротического поражения сосудов. Не устраняется, но снижается. Это классическая концепция минимизации риска, которой мы можем пользоваться. Важен и социальный аспект. Табакокурение - это социальный вред, когда окружающие люди, не желая того, тоже подвергаются вреду неблагоприятных эффектов табачного дыма. Они родились не для того, чтобы потреблять от кого-то токсины. Но мы можем предлагать пациентам альтернативу - электронные нагревательные системы, - считает Василий Кашталап.

СНИЖЕНИЕ ВРЕДА КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В масштабах всего населения полный переход курильщиков на никотинсодержащую продукцию с доказанным пониженным риском негативного воздействия на здоровье по сравнению с курением табака может ощутимо дополнить усилия государства по снижению заболеваемости, частоты госпитализаций и смертности населения от патологий, связанных с курением. По словам Василия Васильевича, в мире уже есть примеры использования такого подхода в государственной политике здравоохранения.

- Например, Новая Зеландия и Великобритания активно поддерживают концепцию снижения вреда как основу борьбы против табака и начали дифференцировать налогообложение и регулирование, чтобы побудить курильщиков перейти на бездымные продукты, сохраняя при этом строгие правила в отношении сигарет, - приводит пример врач-кардиолог.

При этом важно понимать, что по отношению к такой категории, как никотинсодержащая продукция, регулирование должно быть особенно «умным» и осторожным.

- Любые девайсы, которые приходят на рынок под лозунгом меньшего вреда, безусловно, должны подвергаться очень строгой научной экспертизе. А действительно ли эта система будет обеспечивать снижение риска? Любой такой девайс должен характеризоваться портфелем клинических исследований, которые убедительно и для врача, и для пациента показывают уменьшение риска развития заболевания, патологических процессов по сравнению с табакокурением. Но идеальным вариантом является отсутствие табакокурения и потребления никотина в принципе, - акцентирует внимание Василий Кашталап.

ЧЕМ МЕНЬШЕ РИСК, ТЕМ МЕНЬШЕ НАЛОГ

Участники круглого стола подчеркивают: человеку, который никогда не курил, не стоит браться ни за пачку сигарет, ни за стики. Но если уж куришь табак и не хочешь бросать или планируешь бросить, вот тогда лучше переходить на менее вредное.

Но за чем же дело стало? Что нужно делать, чтобы люди отказывались от сигареты? Нужны в том числе решения на законодательном уровне.

- Первое - это просвещение. Это, наверное, является основным. Второе, что необходимо со стороны государства, - внедрение комплексного рискориентированного подхода в регулировании продуктов, которые сокращают вредное воздействие на здоровье. Это, конечно, относится и к такой категории продукции, как никотинсодержащая. Важным инструментом регулирования может стать модернизация системы налогообложения в сторону рискориентированного подхода. И логика здесь проста: чем меньше риск, тем меньше налоговая нагрузка. Такой подход создаст благоприятные условия и будет стимулировать бизнес для разработки, исследования и вывода на рынок менее вредной продукции, - предлагает вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Кошелева.

То есть нужно и потребителям рассказывать про альтернативу, и бизнес побуждать к тому, чтобы он изменял производство и продажу более вредного продукта на менее вредный. Но надо и бороться с преступниками, которые поставляют на рынок электронных устройств опасную подделку.

НЕЛЕГАЛАМ ПОМЕШАЕТ ТЕХРЕГЛАМЕНТ

- Все больше курильщиков переходят на никотинсодержащую продукцию. На российском рынке присутствуют разные ее виды. И по мере роста популярности такой продукции растет интерес к ней со стороны теневого бизнеса. Это реализация стиков с нагреваемым табаком, предназначенных для продажи в других странах, а также нелегальный импорт одноразовых электронных сигарет, которые продаются в рознице с многочисленными нарушениями, в том числе с открытой выкладкой, приковывая внимание несовершеннолетних. Речь идет и о кустарном производстве жидкостей для электронных систем доставки никотина открытого типа. Об их вреде, об отравлении людей часто пишут СМИ. Отсутствие единых обязательных технических требований к никотинсодержащей продукции приводит к появлению на рынке жидкостей с концентрацией никотина, превышающей допустимые лимиты. А нелегальная продукция, как правило, поступает на российский рынок без уплаты акциза и НДС, что приводит к миллиардным потерям для федерального бюджета, - перечисляет проблемы Наталия Кошелева.

Решения есть. К ним мы точно придем. Но лучше сделать это как можно скорее, чтобы и избавиться от рисков для потребителей, и исключить утечки из бюджета.

- Необходима плотная работа контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Также важно как можно скорее распространить цифровую маркировку на все виды никотинсодержащей продукции. А самое главное, что нужно сделать для пресечения появления на рынке опасной фальсифицированной продукции, - принять технический регламент Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию, - уверена Наталия Александровна.

Говоря простыми словами, на рынке должна присутствовать только та никотинсодержащая продукция, которая соответствует обязательным техническим требованиям и пониженный риск воздействия которой на здоровье курильщика научно доказан. Применение комплексного рискориентированного подхода в государственном регулировании никотинсодержащей продукции позволит существенно снизить вред от неинфекционных заболеваний и спасти миллионы жизней. Это можно осуществить только в результате развития прямого диалога между государством, бизнесом и медицинским сообществом.