От 7 до 16 тысяч рублей: Кто и как получит единое пособие на детей и для беременных с 1 января 2023 года

Озвучен размер единого пособия на детей и беременных в России Фото: Shutterstock

Правительство утвердило порядок назначения единого социального пособия. С 1 января 2023 года его будут выплачивать после рождения или усыновления ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, выплаты могут получить беременные женщины с низким доходом. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Как рассказал Мишустин, новое пособие полагается родителям, которые воспитывают порядка 10 млн. детей.

Итак, кому положено пособие, как оно будет исчисляться и когда его можно будет получить. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

1. Пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости.

2. Размер пособия на детей будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране в 2023 году его размер составит 7 тыс. рублей, 10,5 тыс. рублей или 14 тыс. рублей в месяц.

3. Семья с низкими доходами сможет получать единое пособие на каждого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Как рассказала Голикова, сейчас выплату на второго ребенка можно оформить только из средств материнского капитала, а пособия на третьих и последующих детей сейчас не выплачиваются в 7 регионах. С введением единого пособия эти проблемы будут решены.

4. Дополнительно малоимущие семьи смогут получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала на каждого ребенка. Очередность рождения ребенка учитываться не будет. Это касается семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на одного человека. Комплексная оценка нуждаемости проводится не будет. В среднем размер ежемесячных выплат в этом случае суммарно составит 28 тыс. рублей

5. Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В среднем по стране он составит до 16 тыс. рублей в месяц. Сейчас беременные получают только 50% прожиточного минимума.

6. Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого нужно подать заявление. Заявление на единое пособие для беременных и семей с детьми можно будет подавать в электронном виде с 28 декабря, в бумажном - с 9 января.

7. Первые выплаты начнут поступать во второй половине января.

8. Граждане могут сохранить за собой право на уже имеющиеся меры поддержки или перейти на единое пособие.

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