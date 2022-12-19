В России и Белоруссии введут общий полис ОСАГО

На Охотном Ряду прошло заседание Парламентского собрания Союзного Государства.

В большой зал Государственной Думы ведёт широкая лестница. На её пролётах почти каждый день смонтированы какие-нибудь временные выставки. Сегодня это — фотохроника под названием «Одна страна. Один путь. Спорт Донбасса». С изображениями спортивных объектов ЛДНР, разрушенных украинскими снарядами.

И вот мимо этой выставки в зал поднимаются гости — депутаты Национального Собрания Республики Беларусь. Вместе с российскими коллегами они заседают на уже 63-й сессии Парламентского собрания Союзного Государства (в этом году таковая проводится в Москве впервые).

Заседание, повестка, доклады с обилием специальных терминов… Со стороны всё вроде бы скучно. В том числе потому — и это признают сами участники, — что информирование граждан Союзного Государства о преимуществах оного — порой на высоте:

— В наших странах на всегда знают, чем занимается Союзное Государство. Уверен, что мы, в том числе с помощью Парламентского собрания, сможем об этом рассказать — о том, что есть сильное, мощное интеграционное объединение, в которое смогут войти и другие государства, — рассказывает один из гостей, член Палаты Представителей Национального собрания РБ Сергей Клишевич. — Ведь наши недруги не спят, они тоже занимаются воспитанием нашей молодёжи, только в своих интересах.

И сразу же — конкретный пример работы СГ. Выполняя одну из 28-ми программ по дальнейшей интеграции, Парламентское собрание рассчитывает утвердить общий для обоих государств полис ОСАГО:

— Готовится модельный закон о страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для Союза России и Белоруссии, — рассказывает депутат Госдумы Виктор Пинский. — Это упростит жизнь автомобилистов двух стран — страховые случаи в РФ и РБ будут расцениваться одинаково. Рассмотрение закона ожидается на заседании Парламентского собрания в феврале-марте 2023 года.

Или ещё достижение — за 2022 год белорусские мобильные операторы снизили цену роуминга до владельцев российских «симок» на 80%, так, что «союзные» телефонные разговоры по цене приблизились к внутринациональным.

В итоге на сессии принимается бюджет Союзного Государства за предстоящий год. Сумма — почти 6 миллиардов рублей: от совместных научных разработок до реставрации Брестской крепости. Впрочем, это не значит, что нужно почивать на лаврах:

— Мы недостаточно эффективно используем бюджет Союзного Государства, — предупреждает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Давайте улучшать ситуацию. У нас есть то общее, что мы должны сохранять, укреплять и бережно к нему относиться, — историческая память. Например, воинские захоронения на территории Белоруссии и России. Они все требуют ухода, ремонта. Пусть это будет то направление, за которое депутаты возьмут на себя ответственность! — призывает спикер.

И завершение программы — вечером того же дня большинство белорусских депутатов уедет домой… на поезде. Ибо это ещё одно преимущество Союзного Государства — из Москвы до Минска по железной дороге можно добраться без пограничного досмотра и ночью хорошо выспаться.