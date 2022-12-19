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Политика19 декабря 2022 9:49

В России и Белоруссии введут общий полис ОСАГО

На Охотном Ряду прошло заседание Парламентского собрания Союзного Государства
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
На Охотном Ряду прошло заседание Парламентского собрания Союзного Государства.

На Охотном Ряду прошло заседание Парламентского собрания Союзного Государства.

В большой зал Государственной Думы ведёт широкая лестница. На её пролётах почти каждый день смонтированы какие-нибудь временные выставки. Сегодня это — фотохроника под названием «Одна страна. Один путь. Спорт Донбасса». С изображениями спортивных объектов ЛДНР, разрушенных украинскими снарядами.

И вот мимо этой выставки в зал поднимаются гости — депутаты Национального Собрания Республики Беларусь. Вместе с российскими коллегами они заседают на уже 63-й сессии Парламентского собрания Союзного Государства (в этом году таковая проводится в Москве впервые).

Заседание, повестка, доклады с обилием специальных терминов… Со стороны всё вроде бы скучно. В том числе потому — и это признают сами участники, — что информирование граждан Союзного Государства о преимуществах оного — порой на высоте:

— В наших странах на всегда знают, чем занимается Союзное Государство. Уверен, что мы, в том числе с помощью Парламентского собрания, сможем об этом рассказать — о том, что есть сильное, мощное интеграционное объединение, в которое смогут войти и другие государства, — рассказывает один из гостей, член Палаты Представителей Национального собрания РБ Сергей Клишевич. — Ведь наши недруги не спят, они тоже занимаются воспитанием нашей молодёжи, только в своих интересах.

И сразу же — конкретный пример работы СГ. Выполняя одну из 28-ми программ по дальнейшей интеграции, Парламентское собрание рассчитывает утвердить общий для обоих государств полис ОСАГО:

— Готовится модельный закон о страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для Союза России и Белоруссии, — рассказывает депутат Госдумы Виктор Пинский. — Это упростит жизнь автомобилистов двух стран — страховые случаи в РФ и РБ будут расцениваться одинаково. Рассмотрение закона ожидается на заседании Парламентского собрания в феврале-марте 2023 года.

Или ещё достижение — за 2022 год белорусские мобильные операторы снизили цену роуминга до владельцев российских «симок» на 80%, так, что «союзные» телефонные разговоры по цене приблизились к внутринациональным.

В итоге на сессии принимается бюджет Союзного Государства за предстоящий год. Сумма — почти 6 миллиардов рублей: от совместных научных разработок до реставрации Брестской крепости. Впрочем, это не значит, что нужно почивать на лаврах:

— Мы недостаточно эффективно используем бюджет Союзного Государства, — предупреждает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Давайте улучшать ситуацию. У нас есть то общее, что мы должны сохранять, укреплять и бережно к нему относиться, — историческая память. Например, воинские захоронения на территории Белоруссии и России. Они все требуют ухода, ремонта. Пусть это будет то направление, за которое депутаты возьмут на себя ответственность! — призывает спикер.

И завершение программы — вечером того же дня большинство белорусских депутатов уедет домой… на поезде. Ибо это ещё одно преимущество Союзного Государства — из Москвы до Минска по железной дороге можно добраться без пограничного досмотра и ночью хорошо выспаться.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ