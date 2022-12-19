Люся Чеботина похвасталась экстремальным декольте

Люся Чеботина. Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы".

В столичном клубе GIPSY прошла предновогодняя танцевальная вечеринка радио DFM. На сцене DFM Dance Party выступили Мот, DJ Groove, Rasa, Rompasso, Люся Чеботина, Filatov & Karas, Zivert, DJ Walk’n’gone, Cosmo & Skoro. До и после выступления звёзд гостей развлекал эксклюзивный DFM Dance Mix.

Одной из самых эффектных участниц вечеринки стала Люся Чеботина. Певица спела свой хит «Солнце Монако». Для выступления Люся выбрала черный костюм – пиджак с брюками. Перчинки в ее наряд добавил топ с внушительным декольте, продемонстрировавший пышные прелести артистки. Образ дополнили романтичные локоны и макияж в естественных тонах.

Перчинки в наряд Люси добавил топ с внушительным декольте. Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы".

На вечеринку в ночной клуб Люся приехала одна. Неизвестно, свободно ли сердце 25-летней блондинки, или она встречается с кем-то. Слухи о том, что у Люси роман с молодым певцом ЮрКиссом, появились еще в 2019 году. Ни ЮрКисс, ни Люся их не только не опровергают, но и всячески подогревают. Молодых людей то и дело видят вместе на различных светских мероприятиях. А в интервью они рассказывают о своей симпатии друг к другу. По словам Юрия Киселева (настоящее имя ЮрКисса), они с Люсей познакомились во время выступления в «Крокусе», а затем в составе шумной компании отправились вместе на вечеринку. Пообщавшись с Люсей поближе, Юрий понял, что их объединяет не только любовь к музыке, но и схожие взгляды на жизнь.

Zivert. Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы".

Хейтеры в Сети судачат, что Чеботина закрутила роман с ЮрКиссом только из-за влиятельных родителей — бизнесмена Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. Якобы отношения с сыном знаменитостей помогли начинающей певице попасть на экраны. Сама Люся эти слухи комментирует со смехом.

DJ Groove. Фото: Пресс-служба "Русской Медиагруппы".

«Был скандал с барабанщицей из одной рок-группы девичьей. Она сказала, что якобы я встречаюсь с ЮрКиссом ради того, чтобы у меня были ротации на радио и ТВ. Я поржала и сказала: „Братан, покажи, где эти ротации?“ Относишь песни на радио - музыкальный комитет одобряет или не одобряет», - рассказывала певица в одном из интервью.