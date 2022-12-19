В Швейцарии со дна озера украли 230 литров джина

Дорогой алкоголь должен был пропитаться запахом тины

Каких только чудес только не бывает под Рождество! В Швейцарии, например, на днях бесследно испарились 230 литров элитного джина, которые хранились в огромном 800-килограммовом металлическом шаре на дне Боденского озера. Полиция и хозяева алкогольной фабрики только разводят руками: провернуть такой трюк с исчезновением было под силу разве что Дэвиду Копперфильду.

Местная компания Ginial десятилетиями производит швейцарский джин особым способом: чтобы напиток получил тонкие нотки морского дна его на 100 дней опускают в тину. И ведь не сказать, что никаких мер предосторожности при этом не делалось. Металлическую емкость цепью привязывали к бетонной опоре. Но когда водолазы спустились на дно Боденского озера, чтобы забрать «алко-клад», то... никакой заначки там не нашли. В итоге ныряли три дня подряд, прошерстили все дно, обнаружили даже затонувший биплан времен Второй Мировой войны. Вот только заветных 395 бутылочек с драгоценным напитком и след простыл, пишет Switzerland Times.

«Здесь явно поработали профессионалы. Без специального оборудования похитить такую махину, да еще и у всех на виду- невозможно», - только и смог прокомментировать швейцарской прессе директор Ginial Целло Фиш. Ему не позавидуешь: ведь теперь придется компенсировать расходы клиентов. Вся эта ограниченная партия джина была заранее раскуплена.

Преступники пока не пойманы. Впрочем, возможно, уже в новогодние праздники их будет несложно вычислить по нетвердому шагу и едва заметному запаху подводной флоры изо рта.