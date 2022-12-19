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В мире19 декабря 2022 11:00

В Швейцарии со дна озера украли 230 литров джина

Дорогой алкоголь должен был пропитаться запахом тины
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ
Дорогой алкоголь должен был пропитаться запахом тины

Дорогой алкоголь должен был пропитаться запахом тины

Каких только чудес только не бывает под Рождество! В Швейцарии, например, на днях бесследно испарились 230 литров элитного джина, которые хранились в огромном 800-килограммовом металлическом шаре на дне Боденского озера. Полиция и хозяева алкогольной фабрики только разводят руками: провернуть такой трюк с исчезновением было под силу разве что Дэвиду Копперфильду.

Местная компания Ginial десятилетиями производит швейцарский джин особым способом: чтобы напиток получил тонкие нотки морского дна его на 100 дней опускают в тину. И ведь не сказать, что никаких мер предосторожности при этом не делалось. Металлическую емкость цепью привязывали к бетонной опоре. Но когда водолазы спустились на дно Боденского озера, чтобы забрать «алко-клад», то... никакой заначки там не нашли. В итоге ныряли три дня подряд, прошерстили все дно, обнаружили даже затонувший биплан времен Второй Мировой войны. Вот только заветных 395 бутылочек с драгоценным напитком и след простыл, пишет Switzerland Times.

«Здесь явно поработали профессионалы. Без специального оборудования похитить такую махину, да еще и у всех на виду- невозможно», - только и смог прокомментировать швейцарской прессе директор Ginial Целло Фиш. Ему не позавидуешь: ведь теперь придется компенсировать расходы клиентов. Вся эта ограниченная партия джина была заранее раскуплена.

Преступники пока не пойманы. Впрочем, возможно, уже в новогодние праздники их будет несложно вычислить по нетвердому шагу и едва заметному запаху подводной флоры изо рта.

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