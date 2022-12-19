Меган Маркл пригрозили раздеть догола и закидать экскрементами: жена принца Гарри разгневала экс-ведущего "Топ Гира"

Бывший ведущий автошоу «Top Gear» признался, что на дух не переносит жену принца Гарри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я ненавижу ее», - честно признался британский телеведущий Джереми Кларксон. Кто может вызывать такие сильные чувства у бывшего ведущего «Top Gear»? Разумеется, человек, восстановивший против себя половину Англии - супруга принца Гарри Меган Маркл.

Колонка Джереми Кларксона для газеты The Sun, где он не стесняясь выражений назвал актрису «мерзкой» и «ужасной», вызвала бурю критики и негодования в соцсетях.

Журналист не стеснялся выражений, признавшись, что ненавидит Меган Маркл «на клеточном уровне».

- Я мечтаю о том дне, когда ее заставят пройтись обнаженной по улицам каждого города Британии и толпа будет скандировать «Позор!» и бросать в нее комья экскрементов, - написал журналист.

«Меня приводит в отчаяние, что молодые люди, особенно девушки, считают ее крутой. Они думают, что она была узницей Букингемского дворца, вынужденной рассуждать только о вышивке и котятах», - добавляет Кларксон.

Журналист обвинил Меган Маркл в притворстве, что особенно заметно во время ее откровений в документальном фильме «Гарри и Меган», вышедшем на видеоплатформе Netflix. Он подчеркнул, что молодое поколение может вырасти с уверенностью, что Чарльз, Уильям и вся королевская семья - настоящие хулиганы. Единственное на что уповает телеведущий, что однажды Меган «вынет руку из своей рыжей марионетки», намекая на принца Гарри, а тот «вспомнит, кто он такой, и расскажет правду».

Несмотря на то, что мнение Джереми Кларксона разделяют многие англичане, пользователи в социальных сетей посчитали, что телеведущий перегнул палку. Одним из первых коллегу осудил комик Джон Бишоп. Он назвал мнение Кларксона «вопиющим подстрекательством к унижению и насилию над женщинами».

«Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить такие вещи о женщине», - написала в своем Твиттере британская ведущая Кэрол Вордерман.

Высказалась против Джереми Кларксона даже его дочь Эмили.

«Я хочу заявить, что выступаю против всего того, что мой отец сказал о Меган Маркл. Я поддерживаю тех, кто подвергается травли в сети», - написала Эмили.

«Молодая чернокожая женщина рассказывает о том, как она борется с суицидальными мыслями, преследующими ее после оскорблений от средств массовой информации, а вот некоторые мужчины реагируют таким образом. Это ужасно», - заметила общественный деятель, глава общественной организации Five Foundation Нимко Али.