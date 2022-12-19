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В мире19 декабря 2022 11:23

Меган Маркл пригрозили раздеть догола и закидать экскрементами: жена принца Гарри разгневала экс-ведущего "Топ Гира"

Бывший ведущий автошоу «Top Gear» признался, что на дух не переносит жену принца Гарри
Арина СУВОРОВА
Бывший ведущий автошоу «Top Gear» признался, что на дух не переносит жену принца Гарри

Бывший ведущий автошоу «Top Gear» признался, что на дух не переносит жену принца Гарри

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я ненавижу ее», - честно признался британский телеведущий Джереми Кларксон. Кто может вызывать такие сильные чувства у бывшего ведущего «Top Gear»? Разумеется, человек, восстановивший против себя половину Англии - супруга принца Гарри Меган Маркл.

Колонка Джереми Кларксона для газеты The Sun, где он не стесняясь выражений назвал актрису «мерзкой» и «ужасной», вызвала бурю критики и негодования в соцсетях.

Журналист не стеснялся выражений, признавшись, что ненавидит Меган Маркл «на клеточном уровне».

- Я мечтаю о том дне, когда ее заставят пройтись обнаженной по улицам каждого города Британии и толпа будет скандировать «Позор!» и бросать в нее комья экскрементов, - написал журналист.

«Меня приводит в отчаяние, что молодые люди, особенно девушки, считают ее крутой. Они думают, что она была узницей Букингемского дворца, вынужденной рассуждать только о вышивке и котятах», - добавляет Кларксон.

Журналист обвинил Меган Маркл в притворстве, что особенно заметно во время ее откровений в документальном фильме «Гарри и Меган», вышедшем на видеоплатформе Netflix. Он подчеркнул, что молодое поколение может вырасти с уверенностью, что Чарльз, Уильям и вся королевская семья - настоящие хулиганы. Единственное на что уповает телеведущий, что однажды Меган «вынет руку из своей рыжей марионетки», намекая на принца Гарри, а тот «вспомнит, кто он такой, и расскажет правду».

Несмотря на то, что мнение Джереми Кларксона разделяют многие англичане, пользователи в социальных сетей посчитали, что телеведущий перегнул палку. Одним из первых коллегу осудил комик Джон Бишоп. Он назвал мнение Кларксона «вопиющим подстрекательством к унижению и насилию над женщинами».

«Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить такие вещи о женщине», - написала в своем Твиттере британская ведущая Кэрол Вордерман.

Высказалась против Джереми Кларксона даже его дочь Эмили.

«Я хочу заявить, что выступаю против всего того, что мой отец сказал о Меган Маркл. Я поддерживаю тех, кто подвергается травли в сети», - написала Эмили.

«Молодая чернокожая женщина рассказывает о том, как она борется с суицидальными мыслями, преследующими ее после оскорблений от средств массовой информации, а вот некоторые мужчины реагируют таким образом. Это ужасно», - заметила общественный деятель, глава общественной организации Five Foundation Нимко Али.

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