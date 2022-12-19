В ожидании чуда: 5 советов тем, у кого нет новогоднего настроения

Фото: Shutterstock

Улицы и витрины магазинов уже сверкают новогодними огнями, вокруг радостная суета и спешка, совсем скоро длинные выходные. Но что делать, если праздничное настроение никак не приходит? Прежде всего, подумать о том, что само себя оно точно не создаст. Пора взять все в свои руки и самостоятельно поднимать настроение себе и своим близким. А мы подскажем, как это сделать.

УКРАСЬТЕ ДОМ

Звучит банально, но именно это нужно сделать в первую очередь. Во многих семьях принято ставить елку в последний момент - за несколько дней до Нового года или вовсе 30-31 декабря. Мол, если сделать это раньше, новогоднего настроения как раз не будет. Неправда! Главный атрибут Нового года обязательно создаст нужную атмосферу в доме. Если не елка, то пара еловых веток или гирлянда на окне обязательно будет напоминать - праздник близко! Раз в пару-тройку дней смотрите новогодние фильмы. И купите что-нибудь из новогодней посуды - пару бокалов или красивые салфетки. Это работает, поверьте.

Фото: Shutterstock

СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ СЮРПРИЗ

Чем старше мы становимся, тем реже получаем неожиданные подарки. Магия праздников постепенно исчезает. А ведь подарки – это то, что воодушевляет и мотивирует, вселяет чувство уверенности в себе. И самый приятный подарок, это тот, который мы не ждем. Такие легко дарить другим, но сложно сделать себе. Сложно, но вполне возможно! Вот один из способов: в преддверии Нового года Система быстрых платежей запустила розыгрыш денежных призов. Выиграть могут все, кто оплачивает привычные покупки и подарки, сканируя QR-код с помощью мобильного приложения банка. Ничего сложного в этом нет. Вспомните, когда вы последний раз расплачивались картой. Видели на POS-терминале или рядом QR-код? Вот на него и надо навести смартфон, войдя в предложение своего банка, а потом подтвердить оплату. Попасть в претенденты на приз очень просто - нужно оплачивать любые покупки на сумму от 10 рублей и выше в любых торговых точках и сервисных предприятиях, которые принимают оплату через СБП вплоть до 31 декабря 2022 года. Каждую неделю определяются 35 тысяч победителей, которые станут обладателями приза в размере 1000 рублей, а по итогам декабря 5 участников акции смогут выиграть главный приз – 1 миллион рублей. Возможно, счастливчиком станете и вы! Только представьте, миллион на Новый год! Кстати, поучаствовать в розыгрыше можно и совершая покупки онлайн. Для этого товар или услугу в интернет-магазине нужно оплатить по платежной ссылке или кнопке, которые направят вас в ваш мобильный банк. Останется лишь проверить сумму покупки, название магазина и подтвердить оплату. Кстати, зарегистрироваться и проверить возможный выигрыш можно по номеру телефона на сайте быстрыеплатежи.рф.

Фото: Shutterstock

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ ПЕРЕДЫШКУ

В декабре нам катастрофически не хватает времени, но человеку необходимы перерывы. Не стоит лишать себя отдыха, если список дел все равно кажется бесконечным. Устройтесь с новой книгой в уютном кресле буквально на полчаса, прогуляйтесь в зимнем хвойном лесу или парке. Сделать это можно в выходные или в будний день, уйдя пораньше с работы. Лепите снеговиков, играйте в снежки, катайтесь на коньках, пеките имбирные печенья - такие маленькие радости помогут отвлечься от суеты, полноценно отдохнуть и получить заряд хорошего настроения.

Фото: Shutterstock

ИЩИТЕ РАДОСТЬ В МЕЛОЧАХ

Чтобы создать волшебную атмосферу праздника, не обязательно ждать полночного боя курантов. Пусть повседневные завтраки, обеды и ужины превратятся в маленькую репетицию новогоднего торжества - поставьте на стол небольшие новогодние сувениры, купите новогодние салфетки и посуду. Это станет вашим небольшим, личным ритуалом по созданию новогоднего настроения. А еще можно открыть сезон свитеров с оленями, пушистых пледов, шерстяных носочков и ковриков из овчины. Один вид этих вещей способен вызвать ощущение домашнего тепла и уюта. Ну а если есть желание, сходите на новогодние ярмарки - они проводятся в каждом городе. Пойдите туда с настроем хорошо провести время и купить оригинальные сувениры.

Фото: Shutterstock

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ СЕБЯ РАДОВАТЬСЯ

Очень часто в декабре мы поддаемся «стадному инстинкту» - и стараемся всеми силами создать себе новогоднее настроение. Заставляем себя веселиться, ждать чудес, чего-то там предвкушать. Но может быть и так, что это самое новогоднее настроение вам не нужно. Может быть, вам комфортнее без него - просто спокойно дождаться Нового года, отметить его и лечь спать. И это совершенно нормально! Отношение к празднику - это просто выбор, вопрос ваших личных предпочтений, вашего мироощущения в данный момент. Но ни в коем случае не навязывайте свое отношение близким! Если хотят, пусть суетятся и получают удовольствие, а вы выберете свой путь.