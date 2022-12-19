Владимир Якушев, Никита Стасишин и Александр Моор оценили эффективность механизма инфраструктурных облигаций

Фото: gubernator.admtyumen.ru

18 декабря новостройку осмотрели полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

436-квартирный дом «Сибирский» входит в состав ЖК «Домашний», который возводит в микрорайоне Плеханово областной столицы группа компаний «Страна Девелопмент». Для его строительства тюменская компания одной из первых в России получила инфраструктурный заем в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Суть механизма в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку 3–4 процента.

ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ

Через механизм инфраструктурных облигаций институт развития ДОМ.РФ предоставил застройщику 661,1 миллиона рублей. Обязательное условие предоставления займа – создание инфраструктурного объекта. Компания «Страна» получила целевой заем на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность магистральных коммуникаций составит более 4 километров.

ЖК «Домашний» включает 24 дома высотой от 4 до 16 этажей, в которых спроектировано более 8 500 квартир общей жилой площадью свыше 380 тыс. кв. метров. Проект микрорайона также включает 4 паркинга и большой пешеходный бульвар. Общая площадь участка – 51 га. Полностью завершить строительство жилого комплекса застройщик планирует в 2026 году.

«Это первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая квартира оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью специально созданного мобильного приложения», – сообщил президент группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

По мнению Владимира Якушева, формирование в регионах инфраструктуры нового уровня – важнейшее условие для развития всей страны. Эту задачу успешно решает инфраструктурное меню правительства РФ, основные элементы которого – бюджетные кредиты и облигации ДОМ.РФ.

«С этими инструментами в городах и на сельских территориях строятся важные для людей социальные и транспортные объекты, в том числе для нового жилья. Уральский федеральный округ в этом направлении среди лидеров. Важно, что участки под жилищную застройку обеспечиваются качественно подготовленными федеральными участками и стабильным финансированием крупнейших банков», – отметил полпред президента России.

«Форма поддержки в виде инфраструктурных облигаций стартовала более года назад. В федеральном бюджете предусмотрены средства на компенсацию процентов по инфраструктурным облигациям. Сегодня уже более тридцати регионов участвуют в этом процессе. Последние два года прорабатывались механизмы с участием облигаций в концессиях и дальнейшей реализацией концессионных соглашений. У регионов есть возможность не предоставлять гарантии под такие проекты», – проинформировал Никита Стасишин.

НЕДОРОГИЕ ДЕНЬГИ

Средства выделяются на социальную, транспортную, инженерную инфраструктуры внутри проекта, внутри стоимости квадратного метра, как в этом проекте при комплексном освоении территории, либо возврат через тариф, если это концессионное соглашение. Это длинные недорогие деньги по ставке, не превышающей 4,5 процента, подчеркнул заместитель министра.

Для реализации проекта правительством Тюменской области предоставлена государственная гарантия обеспечения исполнения обязательств по погашению займа, рассказал Александр Моор.

«Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест. Сейчас строится и к следующему учебному году будет готова школа на 1 тысячу 500 мест», – сообщил глава региона.

Новая школа будет иметь большую уличную физкультурно-оздоровительную зону с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спортивным комплексом ГТО для детей и взрослых, отметил Александр Моор. Пользоваться школьными спортплощадками смогут все жильцы близлежащих домов. Кроме того, в ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест.