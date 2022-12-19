Минобороны России показало дорогу новогодних посылок в зону спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил России, что сортируют и доставляют почтовые отправления военнослужащим – участникам специальной военной операции (СВО) от родственников.

«Сформировано подразделение и организованна работа по приему, обработке и направлению по назначению личных писем и посылок в круглосуточном режиме работы. Доставка почтовых отправлений в районы проведения специальной военной операции организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами ежедневно», - рассказал журналистам начальник 6 Центрального узла ФПС ВС РФ подполковник Денис Юрченко.

Родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в СВО, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи «Почты России».

«Личный состав 6 ЦУ ФПС в отделе почтовой связи «Москва-400» ежедневно обрабатывает сотни писем, адресованных военнослужащим, выполняющим задачи в районе СВО. В целях гарантированной доставки писем адресатам, напоминаю, что родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения АО «Почты России» по адресу: «индекс 103400, город Москва-400, пятизначный номер воинской части, или войсковая часть-полевая почта», - сказал начальник отдела почтовой связи 6 Центрального узла ФПС ВС РФ капитан Владимир Курбашнов.

Фото: Министерство обороны РФ

Ежедневно военнослужащие ФПС развозят по воинским подразделениям около тысячи конвертов.

Если граждане не знают номера воинской части, следует обратиться к сотрудникам военного комиссариата по месту жительства, они предоставят эти данные в кратчайшие сроки. Для этого необходимо знать фамилию, имя, отчество военнослужащего, дату его рождения, а также каким военкоматом он был призван. Также при себе нужно иметь паспорт. Постороннему информацию не дадут.

Ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома – нет ничего – в местах выполнения боевых задач все об этом знают.

Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

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