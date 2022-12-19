Во Франции хотят принять закон, дискриминирующий мигрантов: в Париже прошла акция протеста

В начале 2023 года во Франции должен быть рассмотрен новый миграционный законопроект, предусматривающий получение вида на жительство нелегалами лишь «напряжённых» профессий. Фото: EAST NEWS

В Париже более 2 тысяч человек вышли на митинг в защиту прав нелегалов и выразили своё несогласие с новым законопроектом министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

«Откуда бы мы ни приехали, где бы мы ни родились, наша страна признаёт солидарность», – гласила надпись на транспаранте во главе шествия.

«Нам необходимо легализовывать мигрантов на устойчивой и широкой основе», – заявила Агентству Франс Пресс Изабель Энжальбер, президент французского подразделения международной организации Cimade, занимающейся проблемами мигрантов, беженцев и перемещённых лиц.

«Однако законопроект Дарманена предусматривает минимальную легализацию только в тех отраслях, которые считаются напряжёнными, и среди которых нет даже ресторанного бизнеса», – подчеркнула Энжальбер.

В начале 2023 года во Франции должен быть рассмотрен новый миграционный законопроект, предусматривающий получение вида на жительство нелегалами лишь «напряжённых» профессий. Речь идёт об отраслях, в которых работодатели пытаются нанять новых сотрудников, но сталкиваются с определёнными трудностями при приёме. Обычно они возникают из-за нехватки кандидатов, не соответствующих потребностям организации требований (отсутствие опыта, необходимого образования), имиджа профессии или репутации самой компании.

По данным французского Центра занятости, в настоящее время самыми «напряжёнными» отраслями экономики страны являются: строительство (70,1% работодателей сталкиваются с трудностями при приёме на работу), промышленное производство (54,7%), деловые услуги (53,1%), сельское хозяйство (50,5%), услуги для частных лиц (48,7%) и торговля (42,7%).

За последний месяц массовые протесты охватили Францию. Так, в конце ноября в Париже прошёл митинг солидарности с Донбассом, где участники выступили против финансирования украинской армии. 18 декабря сотни французов вышли на улицы столицы, выступая против политики НАТО и ЕС и требуя отменить антироссийские санкции.