Путин подписал 40 новых законов: о мобилизованных, оплате труда и охране космоса

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19 декабря опубликован новый пакет законов, подписанных президентом. Мы собрали самые важные из них.

ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Раньше президент уже принял закон, что мобилизованных нельзя уволить. Пока человек на фронте, его трудовой контракт замораживается. А после дембеля, у сотрудника есть три месяца, чтобы вернуться на работу. Но, как оказалось, это работает только для бессрочных трудовых договоров.

Теперь Путин подписал новый закон. Если контракт был срочным, и он закончился, пока мобилизованный был в армии, то у сотрудника есть «преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя».

К сожалению, «преимущественное право» - это не гарантия сохранения работы. Если нанимателю к моменту демобилизации новые люди будут вообще не нужны, то и новый контракт никто не подпишет.

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО

До недавнего прошлого Россия оставалась одной из последних стран в мире, где было разрешено коммерческое суррогатное материнство. Это когда женщина вынашивает ребенка, но генетический материал (сперматозоиды и ооциты) не ее. Иностранцы могли приехать к нам, заплатить клинике и суррогатной матери, сдать биоматериалы, а через 9 месяцев получить ребенка. Так обычно делают, если пара сама завести малыша не может.

Но лавочка закрылась. Воспользоваться суррогатными материнством у нас смогут только россияне в браке или одинокие женщины, которые не могут забеременеть по медицинским показаниям.

Суррогатный ребенок автоматически получит наше гражданство.

Отменяется возможность упрощенного выхода из гражданства для суррогатных детей, у которых один из родителей имеет иностранное гражданство.

МРОТ УВЕЛИЧИЛИ

С 1 января 2023 года он составит: 16 242. Это на 6,3% больше (или примерно на 1000 рублей), чем сейчас.

В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.

ОХРАНА КОСМОСА ВМЕСТЕ С ИНДИЕЙ

Москва и Дели обязуются «охранять технологии в области исследования и использования космического пространства».

Речь о том, чтобы избежать несанкционированного доступа к объектам интеллектуальной собственности, используемых в российско-индийских проектах.