Илон Маск сделал громкое заявление про судьбу Твиттера

В этот раз Маск решил шокировать публику своим вопросом и поинтересовался, надо ли ему покинуть пост исполнительного директора Твиттера. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск с первого дня, как приобрел Твиттер, полюбил устраивать голосования. Он спрашивал пользователей: должна ли корпорация Apple уведомлять клиентов о введении цензуры или следует ли помиловать Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. В этот раз Маск решил шокировать публику своим вопросом и поинтересовался, надо ли ему покинуть пост исполнительного директора Твиттера. Это голосование удивило сотрудников и топ-менеджмент компании.

«Я подчинюсь итогам опроса», - пообещал Маск, купивший соцсеть в октябре за 44 млрд долларов.

К концу голосования за то, чтобы Илон Маск покинул кресло исполнительного директора, проголосовали 17,5 млн человек - более 57%.

Каждый день после смены владельца Твиттера журналисты следят за каждым шагом Маска. Критику и осуждение вызвало решение бизнесмена установить довольно жесткие условия работы, а затем уволить почти половину сотрудников соцсети. Неоднозначную реакцию вызвало предложение основателя Tesla запретить пользователям Твиттера делиться ссылками на свои учетные записи на конкурирующих платформах, в том числе в Facebook или Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская - ред.).

Впрочем, даже если миллиардер решит уйти со своего поста, это не означает, что он откажется от принятия ключевых решений по дальнейшей судьбе платформы или вовсе продаст ее. Более того, остается подвешенным вопрос, кто придет на смену Маску.

«Никто не хочет работать на тех, кто действительно поддерживает Твиттер. Преемника нет», - предупредил миллиардер в своем микроблоге.

О том, чтобы покинуть пост исполнительного директора, бизнесмен обещал подумать еще в месяц назад. Тогда он сказал судье штата Делавэр, что планирует сократить свое время в Твиттере и со временем найти человека, кто встанет у руля платформы.