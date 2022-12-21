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Здоровье20 декабря 2022 22:00

Как защитить семью от «самого страшного гриппа десятилетия»

«КП» выяснила у экспертов, что за опасный вирус пришел в нашу страну
Александра КУЧУК
Александра КУЧУК
Эксперты уверены, что нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа.

Эксперты уверены, что нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа.

Фото: Shutterstock

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю. По данным Роспотребнадзора примерно каждый второй случай заболевания приходится на грипп. А ведь и пандемия COVID-19 еще не закончилась.

Вполне вероятно, что нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа, сказал заслуженный врач России Михаил Каган: «Там, где «стихает» коронавирус, другие вирусы могут начать восстанавливаться».

А ведь на носу Новый год, очень не хочется разболеться. Как защитить семью, в первую очередь детей, мы спросили профессора, заведующую кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, д.м.н. Наталью Геппе.

- В арсенале врача-педиатра есть противовирусные препараты с комбинированным действием, которые не только борются с разными вирусами, но способны поддержать иммунитет и таким образом быстро справиться с симптомами заболевания, - объясняет Наталья Анатольевна. - Уже более 10 лет педиатры применяют отечественный лекарственный препарат Эргоферон, хорошо зарекомендовавший себя в лечении ОРВИ у детей, начиная с 6 месяцев. Причем его использование возможно без уточнения возбудителя, так как препарат обладает широким спектром противовирусного действия и помогает справиться с лихорадкой и другими симптомами заболевания, включая насморк, чихание, кашель и боль в горле.

Что сделать, чтобы поднять иммунитет.

Для здоровья ребенка и хорошей работы его иммунной защиты важны простые вещи: правильно и сбалансированно питаться с достаточным потреблением витаминов, минеральных веществ и белка, соблюдать режим дня с обязательным пребыванием на свежем воздухе не менее двух часов в день, заниматься физическими упражнениями и закаливаться, а также при отсутствии противопоказаний использовать препараты, поддерживающие иммунитет, в частности, Анаферон детский. И не забывайте, конечно, о доброжелательной атмосфере в семье. Занимаясь с ребенком утренней зарядкой, обращайте внимание на дыхательные упражнения.

Кроме того, стоит вспомнить и про другие меры профилактики.

- Как бы ни ценили мы «безмасочную» свободу, желание не заболеть должно возобладать, - уточняет Михаил Каган. - Ношение масок остается эффективным и простым способом избежать заболевания всякий раз, когда риск заражения увеличивается.

И неважно, есть в вашем городе всплеск заболевания гриппом или нет. Но праздничные дни и десятки людей без масок, с которыми вы делите концертную площадку, корпоративную вечеринку и т. д., - все это серьезно увеличивает риск заболеть.

И если все-таки заболели.

Минздрав выпустил памятку, в которой рекомендует лечиться на дому, если симптомы не вызывают опасения. Но перечислил, когда точно надо вызывать врача - взрослому и тем более ребенку:

- Нехватка воздуха или затрудненное дыхание.

- Сильная ломота в теле, любые серьезные боли или чувство тяжести в груди или в животе.

- Внезапное головокружение, спутанность сознания.

- Сильная или устойчивая рвота.

- «Вторая волна» болезни, когда спустя неделю-полторы опять подскочила температура, усилился кашель. Это сигнал возможных осложнений.

Берегите себя и будьте здоровы!

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