«Как же хреново»: Объявившая о разводе Слава не скрывает подавленного состояния

Слава. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Слава (Анастасия Сланевская) на днях сообщила о разрыве с миллионером Анатолием Данилицким. Супруги расстались после 18 лет гражданского брака. И хотя, делая в соцсетях заявление о разводе, Слава выглядела бодрой и уверенной в себе, позже артистка призналась: она в полном раздрае. На своей странице исполнительница опубликовала новое видео, в котором сообщила, что находится в подавленном состоянии.

В ролике Слава, поглаживая кошку, рассказывает о своих эмоциях.

«Как же на самом деле хреново. Вот моя любовь, вот она меня любит по-настоящему», - сообщила певица, показывая свою пушистую любимицу.

О причинах развода Слава не говорит. Но, судя по всему, певица обижена на мужа, хоть и не признается в этом. Артистка намекнула, что проблемы в их браке копились уже несколько лет, и сейчас она решила поставить точку в этих отношениях.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», - обратилась 42-летняя Слава к своим поклонниками.

С Анатолием Данилицким певица прожила 18 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С бывшим генеральным директором Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким Слава познакомилась еще на заре своей карьеры в шоу-бизнесе. Бизнесмен был на 28 лет старше Славы, и к тому же женат, но певицу этот факт не волновал. Ради Славы Данилицкий расстался с женой и переехал к молодой избраннице. Он как родную принял дочку Славы от первого брака Александру. В декабре 2011 года у гражданских супругов родилась общая дочь Антонина. Когда Слава была беременна, Данилицкий предложил ей оформить отношения, но до загса они в итоге так и не дошли.

Слухи о том, что Слава рассталась с мужем, появились пару месяцев назад. Осенью артистка решила внезапно преобразиться: сделала липосакцию и коррекцию груди, подтянула кожу на лице. На вопросы о расставании с супругом исполнительница отвечала уклончиво: мол, они больше не живут вместе, поскольку 69-летний миллионер сильно храпит. Сначала Слава якобы попросила его переселиться в соседнюю комнату, а потом – в другую квартиру.

«Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось... Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!», - объясняла певица.

Судя по тому, что вскоре после этого Данилицкий опубликовал в соцсетях видеоролик, запечатлевший его в ночном клубе в компании двух красоток, семейную жизнь Славы разрушил отнюдь не храп. Бизнесмен не особо скрывал, что предпочитает развлекаться в обществе молодых девушек. И, видимо, супруги не живут вместе уже довольно давно.

В последний раз Славу с мужем видели вместе в загсе почти месяц назад. Старшая дочь певицы Александра Морозова 26 ноября вышла замуж. На церемонии в загсе подмосковной Барвихи присутствовал и Данилицкий. Отчим невесты нарядился в темный костюм с белой рубашкой и снимал происходящее на мобильный телефон.