Что мы знаем о Конституции? Как знание Конституции поможет в реальной жизни

Тема этого выпуска: «Что мы знаем о Конституции?» Гость программы: спикер Игорь Сергеевич Фатов - член Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Центральной контрольной комиссии общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи», участник рабочих групп по разработке законопроектов в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, государственной молодежной политики.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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