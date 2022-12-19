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Общество19 декабря 2022 13:35

Что мы знаем о Конституции? Как знание Конституции поможет в реальной жизни

Представляем финальный выпуск третьего сезона выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых важные для себя темы

Тема этого выпуска: «Что мы знаем о Конституции?» Гость программы: спикер Игорь Сергеевич Фатов - член Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Центральной контрольной комиссии общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи», участник рабочих групп по разработке законопроектов в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, государственной молодежной политики.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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