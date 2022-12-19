На Западе началась мягкая реабилитация Гитлера: он уже стал смешным персонажем поп-культуры

Главной причиной того, что образ Гитлера стал мемом и частым героем сатирических ток-шоу, кинокомедий и развеселых сериалов, автор Bloomberg считает невежество, уровень которого, как он пишет, просто ошеломляет. Фото: кадр из фильма

Рэпер Канье Уэст, открыто заявивший, что восхищается Гитлером, был тут же осужден западными СМИ. Но почему понадобился такой громкий скандал с шоуменом, взявшим в кумиры мирового душегуба, чтобы вспомнить, что Гитлер - все-таки злодей? В этом попробовал разобраться колумнист Bloomberg Андреас Клут.

Главной причиной того, что образ Гитлера стал мемом и частым героем сатирических ток-шоу, кинокомедий и развеселых сериалов, автор Bloomberg считает невежество, уровень которого, как он пишет, просто ошеломляет. В США, согласно опросам, 63% молодых людей не знают, что шесть миллионов евреев были убиты во время нацистского Холокоста, а 36% считают, что жертв было «два миллиона или меньше». При этом каждый десятый не уверен, был ли Холокост вообще, или отрицает его реальность. А 19% миллениалов и зумеров (родившихся в 1980х-2000-х годах) в штате Нью-Йорк вообще считают, что именно евреи сами учинили Холокост.

Можно, конечно, добавить, что помимо трагедии Холокоста развязанная Гитлером Вторая мировая война унесла жизни свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов - только в Советском Союзе. Жертвы поляков по численности были примерно такими же, как евреев. Китайцев погибло свыше пяти миллионов. Но для понимания миллениалов это было бы, пожалуй, слишком сложно.

Описывает Андреас Клут и механизм «вползания» образа злодея в массовую культуру. Здесь тоже все более-менее понятно: сначала был возбужден интерес к личности Гитлера как к «селебрити» - публикация его псевдо-дневников, смакование быта. Потом «смешной Гитлер» стал завсегдатаем эстрадных гэгов и всяческих пародий. Ну смешно ведь! Да и у нас тоже сколько таких сценических приколов и даже фильмов настрогали.

Есть такой защитный психологический прием: смеяться над смертью, чтобы отогнать страх ее. У некоторых народов, мексиканцев, например, даже развеселый праздник «День мертвых» отмечают. Но с Гитлером явно другое. Прежде всего, он - не неминуем, как бренность бытия. Он возникает как потребность очень больного общества, пытающегося самоутвердиться за счет других наций и народов, которые объявляются «неполноценными». Смерть здесь не неизбежность природы, а людоедский способ существования за счет других. Поэтому надо уточнить: «разгитлерование» Гитлера, это из одного ряда с «расчеловечеванием» человека. Например, когда врага представляют не как подобное тебе существо, а как «колорада» или «ватника» - нелюди ведь, и убивать их так гораздо проще.

Хорошо, конечно, что на Западе задались вопросом реабилитации немецкого нацизма и его создателя. Уже шаг вперед. Но допустить, что на Украине есть сторонники нацизма - это пока табу. Ведь получится, что Запад помогает тем, кто не скрывает своих симпатий Третьему рейху. И поэтому там в упор не видят развивающиеся над позициями ВСУ флагов со свастикой, шевронов дивизии СС «Мертвая голова» или украинской дивизии той же СС «Галичина» на форме киевских солдат. Много чего еще не видят, отсюда и «Не смешите!» канцлера Шольца по поводу геноцида на Донбассе.

Но хоть вглядываться в явление - возрождение нацизма в Европе и США - начали. Должны разглядеть и то, что в России, в отличие от ее некоторых соседей, нацистов не прославляют, а преследуют. Придет время.