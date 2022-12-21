Режиссер «Мэри Поппинс» хотел видеть в главной роли Вертинскую, а не Андрейченко

85 лет назад родился Леонид Квинихидзе, снявший «Соломенную шляпку», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Небесные ласточки». Фото: Ковтун А./Фотохроника ТАСС

Леонид Квинихидзе – один из немногочисленных примеров, когда человек умудряется подняться после крушения всех надежд. Удар был сильным - экранизация книги «Гиперболоид инженера Гарина» с Олегом Борисовым в главной роли. Фильм назывался «Крах инженера Гарина». Первые рецензии – «Крах режиссера Квинихидзе».

Конечно, в СССР были фильмы и хуже. И значительно хуже. А еще была система, при которой из-за плохой рецензии режиссер мог потерять все. И Квинихидзе справился. Так быстро, что даже непонятно, как все произошло. Поскольку появилась «Соломенная шляпка».

Лизетта, Жанетта, Жоржетта и лошади

«Соломенная шляпка» оказалась и праздником для актеров, и подарком зрителям. Пустячок, но с умными песнями, тонкостью и выверенностью отношений за две секунды до того, когда все превратилось бы в фарс.

Как это удалось? Все шутили и веселились. Даже люди вне съемочной площадки, например, Булат Окуджава. Он сочинил песню «Женюсь» и перечислил там имена всех кобыл (в прямом смысле этого слова!) из завещания Портоса. А шуточка Михаила Козакова про пастушка, «такого молоденького»? Андрей Миронов был уверен: вырежут. Ошибся. А в фильм не прошел другой эпизод: герой Миронова подошел к персонажу Козакова, повернулся спиной к камере и улыбнулся. И половина его зубов была обернута золотой фольгой от шоколадных конфет. Козакова скрючило от смеха, история вошла в энциклопедию розыгрышей, а эпизод с дорогостоящей пленки пришлось смыть.

Снималось все в Ленинграде, Петергофе и Тарту (Эстония). И было красиво, а юный Боярский впервые проявил голос в качестве итальянского тенора и ловкость фехтовальщика на лестнице. Ну и именно он остался вместе с Алисой Фрейндлих в тот момент, когда Андрей Миронов поцеловал актрису в шею и сказал: «Рекомендую!» Это была импровизация.

Съемки кинофильма "Мери Поппинс, до свидания!" Фото: Александр Коньков и Николай Малышев /Фотохроника ТАСС/

«Небесные ласточки»: как Миронов девочку кормил

С этим фильмом, казалось бы, все было безобидно и не предвещало беды. Прекрасная премьера в ночь на 1976 год. А потом Сергея Захарова арестовали за драку. Фильм на полку, Захарова – под показательный суд в рамках борьбы со звездной болезнью. И в колонию в Сланцах. До этого – полгода в «Крестах», самой известной тюрьме Петербурга. После заключения вышел на волю в качестве каменщика-бетонщика третьего разряда.

Сергей по-прежнему был красивым, голос не пострадал, но «осадочек остался». Однако с фильма запрет сняли.

Оперетта была простенькой: набожный (как бы) учитель музыки в школе для девочек при монастыре (Андрей Миронов) пишет легкомысленные оперетты под псевдонимом. И тут милая крошка из пансиона «Небесные ласточки» влюбляется в театр и ноты, а ее замуж отдать хотят.

Забавно, что все, связанное со звуком, тут странно. Сергея Захарова озвучивал Олег Басилашвили. Из старой музыки «Мадемуазель Нитуш» был использован только канкан. Героиню тоже озвучила другая женщина: актриса и певица Елена Дриацкая, которая известна по фильму «Труффальдино из Бергамо». Все номера написал Виктор Лебедев, написавший музыку к «Гардемаринам», например.

Главную роль Денизы сыграла несовершеннолетняя Ия Нинидзе. Тогда ей было четырнадцать. Смешно, но на эту роль претендовала Гурченко, и очень обиделась, что ей предложили роль кокотки 30+ вместо девочки-героини. Снималось кино в Ялте и Алупке, а пансионом стал в кадре Воронцовский дворец.

Андрей Миронов был основной приманкой для всех. Но он как-то не понял выбора режиссера в ситуации с основной актрисой, все-таки Ия Нинидзе была слишком юна, худа, и Миронов подружился с матерью девочки, чтобы ее подкормить. Девочка быстро все поняла и таскала еду «дяде Андрюше».

Говорят, персонажа Захарова мог сыграть Боярский, но отказался от съемок из-за фильма «Старший сын». А вояку-ревнивца, которого изобразил Ширвиндт, предлагали Владимиру Высоцкому.

Съемка фильма "Сегодня и всегда". Главный оператор Вадим Алисов, режиссер Леонид Квинихидзе, популярный эстонский певец Гуннар Грапс и балерина Евгения Захарова (в центре слева направо). Фото: Венделин Юрий/Фотохроника ТАСС

«31 июня» и злодей из «Крепкого орешка»

Премьера фильма «31 июня» состоялась в праздники на Новый год с 1978 на 1979. А в 1979 году, в августе, танцор Александр Годунов, сыгравший в фильме один из ролей, обратился с просьбой о политическом убежище. Потом он танцевал у Барышникова, а «31 июня» положили на полку. Кстати, тогда и другая актриса из фильма оказалась под ударом: Нинель Власова, «леди Нинет». Она осталась в СССР, чтобы ухаживать за матерью и танцевать в Большом театре.

7 лет не показывали кино, хотя Александр Годунов не играл главную роль. В главной был красавец Николай Еременко-младший. Изначально Николая бесило, что вокруг – танцоры балета, а не профессиональные актеры. Но для режиссера было важно, чтобы люди умели танцевать по-настоящему. И парить.

Годунов еще воспарит над кинопросторами: это же он стал основным подручным у негодяя в первом «Крепком орешке». Человек, взбешенный героем Брюса Уиллиса эпично появляется в финале, с цепью на горле. Согласитесь, он тут совсем не был похож на средневекового умильного и умиленного влюбленного в леди Нинетт.

«Мэри Поппинс, до свидания!» - Табаков и маникюр

Не знаю, пожалела хотя бы раз Анастасия Вертинская о том, что отказалась от роли Мэри Поппинс, но повела она себя резко. Квинихидзе думал именно о ней: красивой, умной, пластичной. Но с самого начала произошло какое-то внутреннее несовпадение: Вертинской не понравилось ничего, от песен до характера и гардероба супер-няни. А песни Максима Дунаевского уже существовали и делали фильм еще до того, как мюзикл был снят. Еще у Максима Дунаевского была жена – Наталья Андрейченко, женщина с формами, никак не подходившими английской строгой гувернантке.

Дунаевский притащил жену к Квинихидзе, а тот не воспринял ее всерьез. Оглядел и сказал: «Худей!» И пошел искать себе для кино новую музу. Через пару недель Андрейченко вернулась, сбросив 15 килограммов. Эта история известна всем ценителям советского кино, а вот тайна чудесной диеты актрисы так и осталась секретом.

Поет Андрейченко не сама: вместо нее песни записала Татьяна Воронина. Ради этого потребовалось и Наталье Андрейченко поменять многое: в кадре она стала говорить более высоким голосом, чтобы попасть в тембр певицы.

По легенде, роль миссис Эндрю досталась Олегу Табакову не потому, что он супергениальный, а потому, что Леонид Квинихидзе… не мог предложить сыграть такую мерзкую особу ни одной приличной женщине. Так что Табаков взглянул на тещу, глубоко вздохнул и отправился примерять парик перед съемками и делать маникюр.

Где же снималась вся эта слегка игрушечная Англия? «Мосфильм», павильоны. Они и в других фильмах использовались потом, а чудо премьеры произошло, как обычно у Квинихидзе – в новогодние каникулы. 8 января 1984 года, если точнее. Это была радость и для детей, и для взрослых, и просто для тех, кто любил музыку: актер «Ленкома» Павел Смеян озвучил Лембита Ульфсака, и на следующий день все уже пели про «Непогоду», которая «нынче в моде». А уж «Ветер перемен» заражал оптимизмом даже тех, кого сегодня отправили бы к психологу для выхода из депрессии. Маленькие Майкл и Джейн (их сыграли Филипп Рукавишников, будущий скульптор, и Анна Плисецкая – племянница великой балерины) давно выросли, самому фильму скоро исполнится 40 лет, но людям, прилетающим на помощь с помощью зонтика, возраст и старость не угрожают.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Леонид Александрович Квинихидзе – сын кинорежиссера Александра Файнциммера, лауреата Сталинских премий и автора фильмов «Овод», «Девушка с гитарой», «Трактир на Пятницкой». Квинихидзе (он взял себе фамилию матери) был трижды женат, его первая жена – балерина Наталия Макарова, осталась в Лондоне после гастролей театра. Есть две дочери, Софья и Мария. Умер в марте 2018 года. Ему было 80 лет.