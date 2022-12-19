Реальный сектор экономики. Время новых решений

2022 год стал поворотным для многих российских производителей. С одной стороны, недружественные страны стали применять откровенно дискриминационные практики по отношению к российским товарам, с другой стороны, увеличился товарооборот со странами Азии, Африки, Латинской Америки, а на внутреннем рынке сложилась уникальная конъюнктура. О новых возможностях и путях к успеху говорили на конференции «Сделано в России» в «Комсомольской правде».

КИТАЙСКИЙ БУМ

Открыл обсуждение директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок. В качестве одной из главных тенденций этого года он выделил невероятный бум покупок всего российского в Китае.

- Мы это ощутили очень четко, потому что у нас есть национальный магазин на ведущем китайском маркетплейсе. И китайский потребитель не покупал именно конкретное печенье или мороженое, не потому что хорошо его знал. А потому что оно было из России. Это лишнее доказательство того, что страновой бренд может быть очень эффективным маркетинговым инструментом, - отметил Алексей Мурзенок.

Представитель РЭЦ рассказал, что для получения бренда «Сделано в России» предпринимателям нужно пройти добровольную сертификацию. Соответствующая пометка для товаров выдается тем компаниям, которые уже имеют разного рода сертификаты – например, в Роскачестве.

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Российские компании сегодня выходят на внешние рынки не только в потребительском сегменте. Ирина Косых, директор по маркетингу «НПО Экосистема» (производство очистных сооружений для промышленных и коммунальных предприятий) рассказала о том, что помимо крупного завода в Солнечногорске компания имеет представительство в Дубае.

- Рынок Персидского залива мы для себя открыли как направление возможного экспорта, потому что там есть нехватка питьевой воды, - отметила Ирина Косых. - Необходима очистка сточных вод, потому что они используют воду повторно, для них это дорогой ресурс.

На внутреннем же рынке «НПО Экосистема» в уходящем году подтвердила статус лидера рынка в сегменте водоочистки.

- Часть оборудования ни один завод в России, кроме нас, больше делать не может. Недавно у нас прошли испытания на самопромывные фильтры, которые делались только в Европе. Мы успешно прошли испытания. И можем с гордостью заявить, что мы единственные делаем такие фильтры в России, - сказала Ирина Косых.

ОКНО В ЕВРОПУ

В ходе обсуждения выяснилось, что не во всех случаях европейский рынок оказался потерян для российского производителя. Так директор представительства НПО «Броня» (производство специальных лакокрасочных покрытий) Ринат Юмакаев сообщил, что в 2022 году экспорт продукции этой компании в Европу резко вырос. Особенно это касается теплоизоляционных покрытий.

- Наши партнеры в Европе в рамках государственных программ по энергосбережению, которое действует сейчас в Европе, забирают огромными партиями, контейнерами нашу продукцию в Европу, - отметил он.

Логистика поставок поначалу была сложной, однако с ходом времени новые цепочки были выстроены. А главным рецептом успеха стали дружеские, человеческие отношения с партнерами, отметил Ринат Юмакаев.

Рассказал о росте экспорта в Европу и директор по проектным продажам компании BAU (винтовые фундаменты) Арсен Хачатрян. Также компания наращивает поставки в Кувейт, ОАЭ, Египет.

- Наращивать обороты в РФ и СНГ нам помогает то, что у нас подготовлены отраслевые решения для большинства конструкций. Например, когда к нам обращаются дорожники или строители, у нас уже есть отраслевые решения для установки дорожных знаков, светофоров, опор освещения, консольных опор, шумозащитных экранов и т. п. Благодаря этому сокращается время принятия решения нашим партнером. А если есть необходимость в сложном проекте, в индивидуальном подходе, то с минимальным количеством входящей информации мы в силу того, что у нас есть свой собственный проектный отдел, можем любой проект довести до качественного результата, - рассказал Арсен Хачатрян.

УЗНАЙ МЕНЯ ПО ЛИЦУ

По-прежнему востребованы во всем мире и российские IT-решения. Как рассказал основатель компании RecFaces (биометрическое ПО на базе распознавания лиц) Сергей Лёвин, география экспортных сделок включает в себя такие страны как Кения, Саудовская Аравия, Таиланд, Австралия, Чили, Перу.

- В этом году нам пришлось менять экспортную стратегию, в каждом регионе находить новых партнеров, доносить по-новому информацию о наших продуктах и заново завоевывать доверие, - сказал Сергей Лёвин. – Сегодня к российским партнерам лучше всего относятся в Латинской Америке и Азии. Африка также относится лояльно к российским разработчикам, но все-таки это достаточно бедные страны, которые еще не готовы покупать дорогие технологические продукты. Мы с 2018 года вышли на экспорт, но в текущей ситуации возникла необходимость быстро проверить много гипотез, что стало возможно при поддержке РЭЦ и МЭЦ. Благодаря тому, что мы предлагаем готовые к применению решения по распознаванию лиц, их популярность уверенно растет.

Соотношение экспорта и продаж на внутреннем рынке у компании RecFaces сейчас составляет 20 на 80 в пользу российского потребителя. Однако компания намерена увеличить долю продаж за рубежом и уже открыла офис в Дубае, куда направлено несколько сотрудников для развития компании.

КРЕАТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Новые интересные вызовы встают сейчас перед сферой услугой и креативными индустриями. Модельер Нина Ручкина, которая создала бренд «Русские в моде» (сувенирные платки), рассказала о том, как завоевала корпоративный и региональные рынки в России. Сегодня фирменные платки «Русские в моде» есть у Екатеринбурга («Малахитовая шкатулка» и «Каменный цветок»), Крыма («Жемчужина Крыма»), Тюменская область («Конек-Горбунок») и других регионов страны. Список корпоративных заказчиков еще шире. Следующая задача – выход на внешние рынки, сказала Нина Ручкина.

- Мы готовы создавать альтернативные бренды и так же популяризировать. Возможно, это будет не «Русские в моде», а «Азиаты в моде» или что-то, связанное с аутентичной составляющей данного определенного региона. У нас есть производство в Китае, поэтому мы можем экспортироваться на весь мир без каких-либо проблем, - рассказала модельер.

Основатель ювелирного бренда Jewellery Bar Наталья Боброва тоже намерена проводить экспансию на международные рынки.

- Мы ездили на бизнес-миссию в Саудовскую Аравию – это наша первая страна, - рассказала предпринимательница. - Она сейчас открывается миру, там мало что представлено, мало брендов, мало конкурентов, но есть высокий барьер входа – то есть, нужен саудовский партнер, но так как по нашему сегменту представлен только Swarovsky, то этот рынок считаю очень перспективным. В то же время в Эмиратах, в Дубае высокая конкуренция, но низкие барьеры входа. И с учетом, что для арабов российские ювелирные изделия сразу означают качество, то спрос будет большой.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ЕДА

На конференции выступил полпред общенационального союза индустрии гостеприимства в Центральном федеральном округе Дмитрий Голиков. Он обратил внимание на высокий потенциал автомобильного туризма в России, развитии сети кемпингов и глэмпингов.

- В стране сейчас порядка 43–47 миллионов владельцев легковых автомобилей. Из них более 50% готовы к активным путешествиям или уже путешествуют. Исходя из этого, мы говорим, что потенциальная аудитория – больше 25 миллионов семей путешественников. При грамотной работе и организации инфраструктуры для индивидуальных туристов можно сформировать дополнительный туристический поток в регион и заработать дополнительные деньги, - отметил Дмитрий Голиков.

Историей успеха в пищевой индустрии поделился директор группы компаний «Тамаки» Андрей Белянин. В линейке соусов и заправок «Тамаки» более 30 позиций, кроме того, компания делает ингредиенты для производства суши и роллов, а также создала сообщество поваров.

- В этом году с федеральным центром компетенций мы участвовали в программе повышения производительности, - сообщил Андрей Белянин. - Благодаря ней мы повысили эффективность на 30%, а товарные остатки сократили на 60%. Очень классная программа, я всем рекомендую. Следующий год мы для себя объявили «годом ритейла». Мы говорим так: если раньше вы ходили в ресторан, то теперь ресторан ходит к вам домой. Достаточно на маркетплейсе заказать наши соусы и благодаря новым вкусам вдохновиться новыми путешествиями по всему миру.