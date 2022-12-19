С нового года в России резко подорожает техосмотр: кому придется его проходить и сколько он будет стоить

С 1 января техосмотр в России станет дороже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января техосмотр в России станет дороже. Почему? Тут необходим короткий экскурс в историю.

Стоимость прохождения ТО в России всегда была копеечной. Да и нужен он был далеко не всем автомобилям: в начале нынешнего года обязательный техосмотр для легковушек отменили, оставив пару исключений:

- Если купили машину старше четырех лет, надо пройти ТО. Также ежегодный техосмотр обязателен для авто, которые задействованы в коммерческих перевозках пассажиров (например, такси, - Ред.), - говорит автоэксперт Андрей Ломанов.

Как говорят эксперты, обязательный ТО отменили во многом из-за старого оборудования на станциях техосмотра. Оно, как говорится, еще царя Гороха видело, поэтому объективно оценить на нем состояние современных машин было невозможно.

Компании, которые проводят ТО, с недавних пор начали покупать новое оборудование. Оно не дешевое и хотелось бы его побыстрее окупить. Вот поэтому и было принято решение поднять цену ТО. Регулирует ее Федеральная антимонопольная служба. По распоряжению ФАС, обновленные тарифы в регионах должны были утвердить до 20 декабря. Минимальная планка - 913 рублей (раньше было меньше 400 рублей, так что тарифы вырастут в среднем на 57%). Утвержденный минимум для мотоциклов - 321 рубль, для автобусов - 1563, для грузовиков – 999 рублей.

И многие регионы подняли тариф до разрешенного минимума (см. «Только цифры»). Но кое-где - например, в Орловской области и Хакасии - цена взлетела в два раза. А самый дорогой ТО будет в Санкт-Петербурге – 1500 рублей за легковушку.

Многие проводящие ТО компании, уверены, что и при такой цене на рентабельность выйти сложно.

- Именно поэтому тариф ТО будет еще расти, это не предел, - уверен Андрей Ломанов. - Тем более, что тарифы на техосмотра не пересматривались много лет. Повлияет ли это на тарифы перевозки такси, маршруток? Посчитайте сами – плюс 500 рублей к имеющему тарифу на машину в год потратит компания на прохождение ТО. В общей сложности это малая доля. Не думаю, что перевозчики из-за этого поднимут цены за проезд.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как увеличатся тарифы на ТО по топ-15 регионам РФ

Было/станет

Москва 720 / 913

Санкт-Петербург 881 / 1544

Амурская область 1300 / 1409

Камчатский край 840 / 1337

Сахалинская область 1223 / 1325

Калининград 634 / 1111

Ленинградская область 990 / 1073

Приморский край 983 / 1022

Еврейская автономная область 949 / 1006

Мурманская область 947 / 1004

Калмыкия 678 / 941

Московская область 710 / 940

Хабаровский край 851 / 922

Карелия 764 / 913

Мордовия 505 / 913

Ханты-Мансийский АО 681 / 913