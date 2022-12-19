Лайфхаки к Новому году: открываем полезные адвент-календарь с советами

До главного праздника года осталось всего пару недель, и "Комсомольская правда" уже ведет обратный отсчет. Вместе с изданием и его читатели могут зарядиться праздничным настроением, ведь для них подготовили полезные адвент-календарь в онлайн формате. Календарь включает 31 приятный новогодний сюрприз на каждый день декабря этого года.

Каждый желающий может открыть карточки адвент-календаря, чтобы получить полезный совет или новогодний лайфхак от «Комсомолки» и ее партнеров. Присоединяйтесь к празднику на нашем сайте!