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Досуг19 декабря 2022 14:20

Лайфхаки к Новому году: открываем полезные адвент-календарь с советами

Ведем обратный отсчет до главного праздника года

До главного праздника года осталось всего пару недель, и "Комсомольская правда" уже ведет обратный отсчет. Вместе с изданием и его читатели могут зарядиться праздничным настроением, ведь для них подготовили полезные адвент-календарь в онлайн формате. Календарь включает 31 приятный новогодний сюрприз на каждый день декабря этого года.

Каждый желающий может открыть карточки адвент-календаря, чтобы получить полезный совет или новогодний лайфхак от «Комсомолки» и ее партнеров. Присоединяйтесь к празднику на нашем сайте!

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