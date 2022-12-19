СК России завело дело против военнослужащих ВСУ за обстрел Донецкой больницы

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих 110-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото: REUTERS

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих 110-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней, запрещающим применять оружие, если это может явиться причиной чрезмерных потерь жизни или ранений среди гражданских лиц, военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 18 декабря 2022 года нанесли удар по Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница им. Калинина), расположенному в Калининском районе города Донецка», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что в результате обстрела ВСУ пострадали два больничных корпуса.

«Наибольшие разрушения получили две палаты, в которых на момент обстрела находились мирные граждане. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, потерпевший, получивший тяжелые осколочные ранения, скончался», - уточнила Петренко.

По оценке медицинского персонала, состояние здоровья других потерпевших стабильное.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.