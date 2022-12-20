Общество Эксклюзив kp.ru kp.ru 20 декабря 2022 4:00

Каких праздников нам не хватает

Сегодня мир отмечает День карманных вселенных и потому - сразу после Дня скрещивания пальцев (19 декабря) и накануне Дня благодарности миниатюрным девушкам (21 декабря) - корреспондент «КП» Павел Клоков решил выступить с предложением