Каких праздников нам не хватает

Корреспондент «КП» Павел Клоков решил выступить с предложением
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Чтобы дома не скучать,
Надо чаще отмечать
Дни какой-нибудь фигни.
На поверхности они.
День ростовских стюардесс.
День просмотра СТС.
День вкусвилловских корзин.
И киркоровских лосин.
День аджики кабачковой.
День шпагата Волочковой.
Облегчения в лесу.
Ковыряния в носу.
День шиншилловой слюны.
Теплостановской шпаны.
День испорченных котлет.
И похода в туалет.
День картошки без глазков.
День подростка без носков.
День напёрстка. День бревна.
Нецензурной брани, на.
Залезания под стол,
Если в ящике футбол
(И впадания в мандраж
Оттого, что футбик наш).
День последних этажей,
Луж, окурков и бомжей.
Всенародный день тупизма.
Правового нигилизма.
День стардоговской еды.
Красной юбки Джигурды.
Путешествия в Саратов.
Не позорных корпоратов.
День бомбилы. День «Рено».
И хорошего кино.
Вот и славно. А за этим,
Как все праздники отметим,
В кабаке у столика
Встретим мы Год Кролика.