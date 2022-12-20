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20 декабря 2022 4:00

Каких праздников нам не хватает

Сегодня мир отмечает День карманных вселенных и потому - сразу после Дня скрещивания пальцев (19 декабря) и накануне Дня благодарности миниатюрным девушкам (21 декабря) - корреспондент «КП» Павел Клоков решил выступить с предложением
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Корреспондент «КП» Павел Клоков решил выступить с предложением

Корреспондент «КП» Павел Клоков решил выступить с предложением

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы дома не скучать,

Надо чаще отмечать

Дни какой-нибудь фигни.

На поверхности они.

День ростовских стюардесс.

День просмотра СТС.

День вкусвилловских корзин.

И киркоровских лосин.

День аджики кабачковой.

День шпагата Волочковой.

Облегчения в лесу.

Ковыряния в носу.

День шиншилловой слюны.

Теплостановской шпаны.

День испорченных котлет.

И похода в туалет.

День картошки без глазков.

День подростка без носков.

День напёрстка. День бревна.

Нецензурной брани, на.

Залезания под стол,

Если в ящике футбол

(И впадания в мандраж

Оттого, что футбик наш).

День последних этажей,

Луж, окурков и бомжей.

Всенародный день тупизма.

Правового нигилизма.

День стардоговской еды.

Красной юбки Джигурды.

Путешествия в Саратов.

Не позорных корпоратов.

День бомбилы. День «Рено».

И хорошего кино.

Вот и славно. А за этим,

Как все праздники отметим,

В кабаке у столика

Встретим мы Год Кролика.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ