Держим оборону: поможем организму справиться с вирусной атакой

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Вирусы атакуют. К уже ставшему привычным для многих ковиду присоединились «старые знакомые» - грипп и сезонные ОРВИ. В Минздраве считают, что пока в большинстве случаев инфекции протекают относительно легко. Но даже при нетяжелом течении они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, предупреждает главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава Оксана Драпкина.

Триада вирусов в одном сезоне

Роспотребнадзор фиксирует опасную тенденцию роста заболеваемости респираторными инфекциями. За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели почти на четверть больше россиян, чем неделей ранее. Почти на 12% подросла и заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Самое неприятное заключается в том, что любая ОРВИ, грипп и ковид могут атаковать организм человека как по очереди, так и одновременно, «выматывая» иммунитет и увеличивая риски возможных осложнений.

По словам Драпкиной, в период нынешнего осенне-зимнего сезона встречаются случаи тяжелого течения респираторных инфекций, «требующие госпитализации, связанные с риском летального исхода или развития осложнений». Среди возможных осложнений эксперт назвала стенокардию при ишемической болезни сердца (заболевание сердечной мышцы из-за проблем с кровообращением) или головокружение при цереброваскулярной болезни (нарушение мозгового обращения из-за проблем с сосудами).

Теория рукопожатий

Популярная теория шести рукопожатий сводится к тому, что «мир тесен» и все мы так или иначе пускай и опосредовано (в среднем через цепочку пяти людей) знакомы. В случае с вирусами порой достаточно одного рукопожатия, чтобы запустить череду заражений, а может даже и пандемию в окружающий мир.

Определяющим фактором исхода схватки с опасной вирусной триадой зимнего сезона 2022-2023 для человека может стать степень его физической и профилактической готовности к встрече с инфекциями. Все предельно просто: старайтесь правильно питаться и включать в рацион богатые витаминами овощи и фрукты; ежедневно дышите свежим морозным воздухом на прогулках; не забывайте проветривать помещения, а также регулярно мыть руки; избегайте мест массового скопления людей, а если это невозможно, то обязательно используйте медицинские маски, не забывая менять их каждые 2 часа; не пренебрегайте прививками от гриппа и коронавируса – они могут спасти вам жизнь!

А дополнительным мощным орудием противовирусной защиты могут стать рекомендованные Минздравом на этот случай специальные противовирусные лекарственные средства. Список их довольно велик. Например, один из таких препаратов – Арбидол. Эксперты называют его безопасным и ссылаются на десятки испытаний, как в лабораторных условиях, так и в клинической практике. А изученность любого лекарства – это уже большое дело.

Практика показывает, что одни и те же таблетки и микстуры не действуют на всех людей на сто процентов одинаково. Известно, например, что в зависимости от возраста человека, того, как работает его обмен веществ, даже уровня стресса, пола и хронических болезней, кому-то лекарство поможет быстро и хорошо, а кому-то не очень. И гарантии в том, что на вас препарат подействует также, как, скажем, на некоего автора отзыва о нем в интернете, нет никакой. Поэтому, всесторонняя изученность и максимум клинических исследований, проведенных по мировым стандартам, и есть тот самый ориентир в мире лекарственных препаратов, который всегда стоит иметь в виду, когда выбираешь, скажем, чем снять симптомы «простуды» или головную боль.

От лекарств, чьи плюсы и минусы хорошо известны научному сообществу знаешь, чего ждать. И, если о тех же хорошо исследованных противовирусных препаратах говорят, что они «широкого спектра действия и активны против самых разных вирусов, включая ковид, грипп, рино- и аденовирусы», значит так оно и есть.

Международная экспертиза

К слову, в числе таких вот препаратов изученных, что называется, от и до, исследователи называют такие, которые содержат умифеновир. В медицинской практике считается, что они проявляют хорошую активность против многих вирусов. Это фармацевтическое вещество было изобретено еще советскими учеными в 1974 году. А тогда была та еще школа!

Долгие годы и очень пристально разные НИИ мира изучали российское изобретение и в 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в международный классификатор лекарственных средств: в группу препаратов, обладающих прямым противовирусным действием. В 2020-ом, с появлением COVID-19, эксперты ВОЗ убедились, что не зря дали «зеленый свет» советской разработке. В лечении пациентов ковидного госпиталя в Ухане медики активно использовали в том числе российские противовирусные препараты. Кстати, люди, получающие их выздоравливали быстрее, чем те, кто лечился по другой схеме. Все дело в том, молекулы вещества умифеновир (входит в состав известного арбидола) не позволяют вирусу размножаться в организме человека и препятствуют. проникновению вирусов в клетки. Российские ученые смогли смоделировать процесс взаимодействия молекул препарата с частицами вируса и доказать способность блокировать его.

Пользоваться противовирусными средствами рекомендуют эксперты. Особенно, если вы все-таки заболели или были в контакте с больным. В этом случае необходимо начать принимать лекарство и обратиться к врачу за дальнейшими рекомендациями по лечению, советует специалист.