Героям СВО разрешат строиться на военной земле Фото: Shutterstock

Еще 11 лет назад Владимир Путин подписал закон, который разрешает армии безвозмездно отдавать местным властям землю и постройки, если они совершенно не нужны Минобороне. Дальше муниципалы уже сами решали, что со всем этим делать.

19 декабря глава страны сделал новое распоряжение. Теперь чиновникам «рекомендовано» раздать эту безвозмездную армейскую землю участникам СВО, награжденным за заслуги, или родственникам погибших солдат.

Правда, это касается только трех регионов: Московской области, республики Крым и Севастополя.

Правительству поручено следить за процессом.

В принципе, некоторые регионы и до распоряжения президента занялись этой работой. Например, заксобрание Севастополя еще в ноябре постановило выделить 1000 участков на севере города для бойцов спецоперации. Правда, решение муниципалов касалось только местных жителей, отправившихся на Донбасс.

Но в новом подписанном документе о месте жительства ничего не сказано. То есть, отличившийся солдат из любого региона может претендовать на бесплатную землю в Подмосковье, Крыму или Севастополе. Правда, в случае города-героя все сложнее – свободной территории в нем довольно мало.