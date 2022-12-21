7-8 февраля 2023 года в Москве, в отеле Continental Moscow Tverskaya, пройдет Форум Букмекеров России

Возрастающая роль внебюджетных источников финансирования спорта ставит на новый уровень задачи по развитию партнерских связей, поддержке спортивного спонсорства и социально-ответственного бизнеса на рынке букмекерских услуг. Именно эти вопросы будут в фокусе участников Форума. В числе ключевых тем, которые они обсудят:

• формирование положительного образа индустрии и «ответственной игры»

• развитие спортивного спонсорства с целью поддержки профессионального и детско-юношеского спорта

• регулирование рынка, в том числе в области налогового и рекламного законодательства

• внедрение эффективных маркетинговых и цифровых технологий в беттинге

• будущее отрасли в контексте новых media продуктов, популярности киберспорта и смены поколений игроков

Отдельной частью программы станут нетворкинг-сессии, а также прямые B2B и G2B встречи, которые позволят найти партнеров и инвесторов, установить новые контакты и обсудить деловые предложения с участниками Форума.

За два дня в мероприятии примут участие более 45 спикеров и 300 делегатов – представители букмекерских компаний, спортивных организаций, отраслевых объединений, органов власти, компаний-разработчиков ПО решений, а также коммуникационных агентств.

К Форуму уже присоединились топовые эксперты и лидеры рынка:

• Константин Макаров, президент БК «BetBoom»

• Сергей Бархударьян, коммерческий директор «ESforce Holding»

• Наталья Порицкая, директор по маркетингу игорной зоны «Красная Поляна»

• Дмитрий Анфиногенов, председатель НКО АИРИС

• Павел Марков, соучредитель Ultimate GG

Преобразование отрасли происходит прямо сейчас! Не упускайте возможность влиять на принятие решений и определять будущее рынка.

Подробности на сайте – forumbet.ru и в телеграм-канале t.me/forumbetrussia.

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Организатор Форума – 7А Events, российская компания-организатор крупномасштабных деловых мероприятий в наиболее перспективных отраслях отечественной экономики, таких как дорожное строительство, машиностроение, нефтегазовый сектор и других. Команда обладает более чем 15-летним опытом в области организации и проведения отраслевых событий, в том числе в спортивной сфере.