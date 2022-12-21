7-8 февраля 2023 года в Москве, в отеле Continental Moscow Tverskaya, пройдет Форум Букмекеров России

Возрастающая роль внебюджетных источников финансирования спорта ставит на новый уровень задачи по развитию партнерских связей, поддержке спортивного спонсорства и социально-ответственного бизнеса на рынке букмекерских услуг. Именно эти вопросы будут в фокусе участников Форума. В числе ключевых тем, которые они обсудят:
• формирование положительного образа индустрии и «ответственной игры»
• развитие спортивного спонсорства с целью поддержки профессионального и детско-юношеского спорта
• регулирование рынка, в том числе в области налогового и рекламного законодательства
• внедрение эффективных маркетинговых и цифровых технологий в беттинге
• будущее отрасли в контексте новых media продуктов, популярности киберспорта и смены поколений игроков
Отдельной частью программы станут нетворкинг-сессии, а также прямые B2B и G2B встречи, которые позволят найти партнеров и инвесторов, установить новые контакты и обсудить деловые предложения с участниками Форума.
За два дня в мероприятии примут участие более 45 спикеров и 300 делегатов – представители букмекерских компаний, спортивных организаций, отраслевых объединений, органов власти, компаний-разработчиков ПО решений, а также коммуникационных агентств.
К Форуму уже присоединились топовые эксперты и лидеры рынка:
• Константин Макаров, президент БК «BetBoom»
• Сергей Бархударьян, коммерческий директор «ESforce Holding»
• Наталья Порицкая, директор по маркетингу игорной зоны «Красная Поляна»
• Дмитрий Анфиногенов, председатель НКО АИРИС
• Павел Марков, соучредитель Ultimate GG
Преобразование отрасли происходит прямо сейчас! Не упускайте возможность влиять на принятие решений и определять будущее рынка.
Подробности на сайте – forumbet.ru и в телеграм-канале t.me/forumbetrussia.
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Организатор Форума – 7А Events, российская компания-организатор крупномасштабных деловых мероприятий в наиболее перспективных отраслях отечественной экономики, таких как дорожное строительство, машиностроение, нефтегазовый сектор и других. Команда обладает более чем 15-летним опытом в области организации и проведения отраслевых событий, в том числе в спортивной сфере.