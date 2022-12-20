Тест «КП»: Простой способ выяснить, насколько опасен для вас алкоголь

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КОМЕНТАРИЙ НАРКОЛОГА

Главный признак — пьешь все больше, пьянеешь дольше

- Многие любят рассуждать о дозах алкоголя, но на самом деле, если человек на вечернике злоупотребит один-два раза, это еще не говорит о развитии алкоголизма, - считает наш эксперт, врач, нарколог-психиатр Алексей Магалиф. - Главный признак — когда организм привыкает к алкоголю. То есть вас больше не тошнит от большого количества (нет рвотного рефлекса), можете пить много и с трудом пьянеете, поэтому требуется все больше и больше. Есть и другие признаки:

* Когда вроде бы хотел немного выпить, а «случайно» напился, то есть человек теряет дозовый контроль.

* Когда к вечеру неотступно преследует мысль: «сейчас приду домой и наконец-то расслаблюсь с бокалом (рюмкой, бутылкой)».

* Вместо похмелья появляется похмельный синдром (см. Важно), то есть когда требуется очередная доза алкоголя наутро, чтобы «поправить здоровье».

* Как следствие похмельного синдрома — запои. Состояние, когда «хочет – пьет. И не хочет – тоже пьет», то есть употребляет алкоголь без перерыва от нескольких дней до нескольких недель без каких- либо внешних причин.

ВАЖНО

Как отличить похмелье от абстинентного синдрома

Похмелье — это прежде всего отравление продуктом окисления этанола — ацетальдегидом. И отравление со всеми сопутствующими симптомами интоксикации — расстройством ЖКТ (рвота, часто понос), тошнота, головная боль, разбитость, обезвоживание и сухость во рту. В такие моменты не то что запах алкоголя, даже мысль о нем вызывает тошноту. Но лечится это все довольно просто: абсорбент, сладкий крепкий чай, контрастный душ, прогулка. И вот человек к вечеру уже вполне дееспособен, а на следующий день бодр и весел.

Похмельный (абстинентный) синдром — это уже совсем другое. Нет ни тошноты, ни головной боли. Есть лишь тревожное чувство, усиливающееся к вечеру. Если не выпить, то бросает в пот, бьет озноб, начинают дрожать руки. Сон будет беспокойным и тревожным. В тяжелых случаях наутро резкая слабость (связана с острым дефицитом нейромедиатора норадреналина), снижение работоспособности, подавленное настроение, раздражительность.

И в такие моменты алкоголь воспринимается уже как единственное средство спасения от этого кошмарного состояния.

Абстинентный (лат. abstinentia — воздержание) синдром еще называют синдром отмены. И это уже серьезный признаком алкогольной болезни, который связан с грубым нарушением физиологических процессов и работы нервной системы. На их восстановление придется потратить многие месяцы.