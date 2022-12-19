Солист "На-На" Владимир Политов раскрыл правду о трагедии с дочерью

22-летняя дочь Алена Политова находится в реанимации с отравлением препаратами. Фото: социальные сети

Солист "На-На" Владимир Политов в самолете узнал о том, что его 22-летняя дочь Алена находится в реанимации с отравлением препаратами. Певец едва прилетел в Москву, как его телефон стал разрываться от звонков. Несколько часов назад артист, наконец, смог увидеть наследницу и выяснить правду о ее состоянии здоровья.

Дочь Владимира Политова экстренно госпитализировали накануне и ввели в медикаментозный сон. Спустя сутки состояние Алены стабилизировалось. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из комы.

"Она пришла в себя, но еще в реанимации. Пока нет пониманию, когда ее выпишут", - сказал певец. Девушка находится под тщательным присмотров медиков.

Музыканту удалось поговорить с дочерью и узнать, что произошло. "Она по ошибке превысила дозу таблеток. Там не было 20 штук", - цитирует "СтарХит" 52-летнего солиста группы "На-На".

Алена действительно принимает антидепрессанты по рекомендации психиатра. Ей их прописали несколько месяцев назад.

Напомним, Алена появилась на свет в первом браке солиста группы "На-На". После разрыва бывшая супруга певца забрала дочь с собой в Индию. Потом они переехали в Германию. Мать девушки не запрещала Политову видеться с ребенком. Сейчас наследница музыканта замужем и проживает в Москве в квартире, которую ей купил знаменитый отец.

Она прекрасно ладит с нынешней избранницей звездного родителя Ольгой, которая, к слову, младше его на 24 года. "Я к ним пришла, познакомилась, мы выпили вина, посидели. Но она никогда не позиционировала себя как подружку. Я ее не воспринимала как человека, который наравне со мной. Это женщина моего папы. Я к ней с уважением и очень доброжелательно отношусь", - рассказывала Алена.