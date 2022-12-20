Гарик Сукачев: «Мой персонаж - это практически дед Мороз»

Гарик Сукачев. Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии им. Горького.

На премьеру новогоднего фильма «Елки-иголки» исполнитель главной мужской роли Павел Прилучный пришел вместе с женой Зепюр Брутян и с детьми: дочерью Мией и сыном Тимофеем.

«Сейчас слишком много проблем, хочется иногда просто посмотреть хорошее доброе кино», - сказал он, предваряя просмотр.

Павел Прилучный с женой и детьми. Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии им. Горького.

Лента действительно веселая и легкая. В ней есть и погони, и приключения, и, конечно, внезапно вспыхнувшая любовь. Главная героиня Катя - одинокая москвичка, работающая ландшафтным дизайнером. В Катиной жизни нет ничего кроме работы, и это очень беспокоит ее родителей. Мама полна решимости познакомить дочь с достойным молодым человеком. Пытаясь избежать встречи, девушка соглашается встретить в Шереметьево соседского дядюшку, которого никто в глаза не видел. С этого момента Катины трудности только начинаются. Она заберет не того дядю, попадет в аварию, встретит свою любовь, будет скрываться от бандитов….. И в Новый год окажется у елки не одна!

Творческая команда фильма "Елки - иголки". Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии им. Горького.

Мы спросили исполнительницу главной роли, Алину Алексееву, случались ли в ее жизни чудеса под новый год.

«В канун нового года я была в Париже, - рассказала актриса. - Без денег, без обратного билета, без визы! В общем, это была катастрофа. Я помню, что переходила через дорогу на красный сигнал светофора, и подрезала машину. Водителю пришлось остановиться, а я жестами извинилась, и пошла дальше. Этот человек меня догнал, нашел меня в ресторане, где я заказала буквально «корочку хлеба и стакан воды». И этот человек, как оказалось, телепат, умеет читать мысли. Я думаю, ну понятно, сейчас этот французик навешает мне лапши. Но нет, он меня проверил, и сказал: «Загадай свою профессию». Я все загадала, я тогда сценаристом работала, стала думать об этом. А потом он мне говорит, что ничего не понимает. Он говорит: «Ты что, думаешь на кириллице?» И велел переключиться на латиницу. Я переключилась на английский, и он тут же все отгадал! Через пару дней я ассистировала ему на шоу. Это оказался очень известный в Париже человек, который помогал бренду Картье».

Фильм «Елки-иголки» выходит на экраны 29 декабря. Фото: предоставлено пресс-службой Киностудии им. Горького.

Гарик Сукачев, которому досталось роль мифического дядюшки, рассказал о том, как работал над ролью без текста: «Мой персонаж - это практически дед Мороз, я отношусь к нему очень положительно. У него нет вообще никакого текста. Это непростая актерская задача. За 30 лет я в таком материале не работал никогда. Тут можно как-то пофантазировать, это действительно интересно».

Фильм «Елки-иголки» выходит на экраны 29 декабря.