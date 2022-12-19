«Страсти давно нет»: Лера Кудрявцева сделала важное заявление о своем браке

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда телевидения Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров живут в браке уже почти 10 лет. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Машу. Со стороны кажется, что они - идеальная пара. Однако телеведущая так не считает. Лера призналась журналистам, что в их браке давно нет страсти. А семейная жизнь превратилась в союз двух близких людей. И в этом нет ничего страшного, уверена звезда экрана.

– Девочки, поживите вместе 10 лет - страсти не будет и у вас! Я вас уверяю! – заявила Кудрявцева за кулисами нового концертного зала Live арена.

Теледива считает, что любовь живет три года. А потом супругов заедает быт. В качестве примера Лера привела собственную семью. Первые три года у них с Игорем Макаровым все было идеально. А потом началась рутина.

- Первые три года – да, а потом – семья, быт… Вы – друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть – это другое совсем! – уверена 51-летняя Лера.

Телеведущая призналась, что не пытается разнообразить свою интимную жизнь: по ее мнению, это бесполезно.

– Костюмчики (из секс-шопов – Ред.) я не покупаю! Через 10 лет совместной жизни, когда у вас дети, няни, хозяйство, работа, это не нужно, - цитирует телеведущую «МК».

Лера живет в браке с Игорем Макаровым уже почти 10 лет. Фото: соцсети.

Телеведущая всегда достаточно откровенно рассказывает о своей семейной жизни с Игорем Макаровым. Например, недавно Лера вспомнила, как перед свадьбой серьезно поговорила с будущим мужем о разнице в возрасте. Игорь младше Леры на 16 лет, но это его не становило: он сделал Кудрявцевой предложение и хотел сыграть свадьбу. В программе «Звезды сошлись» Лера призналась, что, когда отношения с будущим мужем только начинались, разница в возрасте ее сильно смущала.

«Я посадила его напротив и сказала: “Ты понимаешь, что я тебя старше, что буду стареть быстрее? Ты молодой”. Он сказал, что любовь ровесников не ищет», - рассказала блондинка.

По словам Леры, сейчас к разнице в возрасте она стала относиться спокойнее. Ранее телеведущая говорила: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого эфира в соцсетях с Тиной Канделаки Кудрявцева призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

При этом телеведущая не скрывает, что иногда ощущает себя более молодой, чем ее избранник. Обычно это бывает в те моменты, когда Игорь целый день лежит на диване и ничего не делает.