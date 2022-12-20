Вопрос дня: А вас что больше всего впечатлило на этом чемпионате?

Этот гол Монтьеля в серии пенальти в ворота француза Льориса стал победным для сборной Аргентины в Катаре. Фото: REUTERS

Олег Веретенников, вице-чемпион России в составе «Ротора»:

- Впечатлила результативность. И на моей памяти это был самый яркий финал. Франция была хороша, ее тренер выпускал игроков, которые могли в любой другой игре в любом другом месте все решить, но не с Аргентиной. Мы с женой болели за эту команду, а дочь за Францию: такой раскол образовался в семье на финале.

Владимир Винокур, народный артист России:

- А я счастливый человек - не болел ни за какие команды. И не переживал за этих мужиков в бутсах - у меня среди моих близких много поводов для отмечания в декабре.

Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта:

- Наконец-то Лео добился того, без чего и футболист мирового уровня не может называться по-настоящему великим. То есть звания чемпиона мира.

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Знаю, ребята, которые сейчас на передовой, тоже смотрели футбол. Я болел против тех, кто сегодня наши враги. Для меня Аргентина - наш друг. А Франция - недруг. Наши враги всегда проигрывают.

Александр Мостовой, член сборных СССР, СНГ и России по футболу:

- Этот финал точно войдет в историю как один из самых великих. И сенсации были в каждом туре.

Максим Сурайкин, кандидат в президенты России-2018:

- Мы, коммунисты, всегда говорили, насколько губителен глобализм и фатально разрушение семьи - это приводит к отсутствию общего духа. И страны, которые пошли по пути отрицания традиционных ценностей, и в футболе показали отсутствие результата - и Германия, и Бельгия, ну и, в конце концов, Франция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько ФИФА заработала на ЧМ-2022 в Катаре

Доход ФИФА с чемпионата мира в Катаре превысил заработок с ЧМ-2018 в России на 1 млрд долларов США (подробности)