Герой спецоперации «Z» лейтенант Шеханов вывел взвод из вражеских клещей

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ПОДАВИЛ ТРИ ПУЛЕМЕТНЫХ РАСЧЕТА

Гвардии ефрейтор Артем ЛАРИОНОВ

Гвардии ефрейтор Артем ЛАРИОНОВ Фото: Минобороны РФ

«Гвардии ефрейтор Артем Ларионов, действуя в составе батальонной тактической группы российских войск, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистов. Продвигаясь по городу, Артем обнаружил группу боевиков, находящуюся в заброшенном здании. Быстро сориентировавшись в ситуации и грамотно распределив силы подчиненных, Артем атаковал националистов. В ходе боя гвардии ефрейтор Артем Ларионов огнем боевой машины уничтожил пулеметный расчет боевиков. Понеся потери, противник был вынужден покинуть заброшенное здание и отступить. В результате ожесточенных боестолкновений населенный пункт был освобожден. Спустя несколько дней, при поддержке артиллерии, и тяжелой техники противник предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом, и атаковал участок обороны подразделения, в состав которого входил сержант Ларионов. В ходе отражения атаки Артем Ларионов огнем из орудия боевой машины пехоты вывел из строя два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и уничтожил до десяти националистов.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Ларионова удалось не допустить прорыва националистов на данном участке».

ВЫВЕЗ ГРУЗ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший сержант Евгений ЗВЕРЕВ

Старший сержант Евгений ЗВЕРЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения старший сержант Евгений Зверев в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполняет боевую задачу по бесперебойному снабжению подразделений российских войск, участвующих в специальной военной операции. Неоднократно осуществлял подвоз боеприпасов российской группировке войск на передовых позициях. В ходе очередного выезда колонна, в составе которой двигался старший сержант Зверев, подверглась минометному обстрелу. Понимая, что в случае попадания в машину с боеприпасами, значительная часть колонны будет уничтожена, Евгений, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов. Смелые и решительные действия старшего сержанта Зверева, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделения, находящимся на передовой».

ВЫВЕЛ ВЗВОД ИЗ ВРАЖЕСКИХ КЛЕЩЕЙ

Лейтенант Александр ШЕХАНОВ

Лейтенант Александр ШЕХАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир мотострелкового взвода лейтенант Александр Шеханов следовал в составе колонны российских Вооруженных Сил в заданный район. Продвигаясь по маршруту движения в составе головной машины, Александр обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду, и сходу атаковал боевиков.

Противник, оказывая сопротивление, сосредоточил огонь на машине Александра, что дало основным силам колонны перестроиться в боевой порядок и вступить в бой. В ходе боя, действуя смело и решительно, несмотря на полученное ранение, действовал на передовом рубеже атаки и руководил действиями подчиненных, что позволило нанести существенный урон живой силе противника. В ходе боя националисты, дождавшись подкрепления, отрезали часть колонны от основных сил. Сдерживая наступление боевиков, Александру удалось вывести из вражеских клещей более 20 человек после чего, соединившись с нашим резервом, перейти в контрнаступление и разбить врага».