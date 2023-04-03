Военная спецоперация на Украине 3 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 03 апреля 2023 года.

Журналисты узнали о смерти еще одного иностранного наемника, участвовавшего в боях на стороне ВСУ.

Речь идет о гражданине Франции. Его персональные данные не приводятся. По данным СМИ, мужчина погиб около недели назад. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Минобороны России сообщило об уничтожении более 210 бойцов украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также в данном районе войска РФ поразили три бронемашины Kipri производства Турции и буксируемую гаубицу “Мста-Б”.

Всего за прошедшие сутки российские силы нанесли удар по противнику в 103-х районах, уничтожено 92 подразделения артиллерии ВСУ.

Минобороны России сообщило об уничтожении двух командных пунктов украинской армии в ДНР. В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Конгрессмен США от Республиканской партии Пол Госар раскритиковал политику Байдена, обвинив его в организации настоящей катастрофы на Украине. Также он призвал Запад отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.