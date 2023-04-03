Новый сервис автоматической передачи показаний счетчиков заработал в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Новый сервис с голосовым помощником, позволяющий передавать показания счетчиков, начал работать в Петербурге. Такой услугой могут воспользоваться жители Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии, которые являются абонентами «Петербургтеплоэнерго». Важно, чтобы платежные квитанции также были от компании-поставщика. Это касается как жилых, так и нежилых помещений.

- Данной услугой не смогут воспользоваться потребители, которым приходит квитанция от иных организаций. Например, жители Ленинградской области, получающие единый платежный документ от АО «ЕИРЦ ЛО», должны передавать показания индивидуальных приборов учета только в АО «ЕИРЦ ЛО». Уточнить способы передачи показаний можно у организации, от которой пришла квитанция, - просят обратить внимание в пресс-службе «Петербургтеплоэнерго».

Чтобы передать показания счетчиков с помощью нового сервиса, нужно позвонить по телефону горячей линии. Его номер: 8-800-222-57-50. Далее нажимаете цифру «1». В этот момент подключается голосовой помощник, он подсказывает, когда нужно вводить данные. Необходимо иметь под рукой номер лицевого счета или номер договора, а также показания индивидуальных приборов учета. Передавать показания можно с 20 по 25 число текущего месяца.

Отметим, компания «Петербургтеплоэнерго» поставляет тепло и горячую воду по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелии. Общая протяженность сетей составляет 1858 километров и покрывает больше 9100 зданий.