Без лишних документов и нотариуса: правительство упрощает программу переселения соотечественников

Правительство России выделит 10 млрд рублей на поддержку аграриев в 2023 году. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство готовит поправки в законодательство, которые упростят процедуру переселения в Россию соотечественников из недружественных стран. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Чтобы стать участниками государственной программы, нужно подать заявление. Сделать это можно будет не только в государстве, гражданином которого является потенциальный переселенец, но и в той стране, где он непосредственно проживает. Можно это сделать и в России. Пакет необходимых для участия в программе документов будет сокращен. Например, не придется предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже. К тому же не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

Особые условия будут действовать для беженцев и получивших временное убежище в России. Заявления от них станут принимать в ускоренном режиме.

По словам Мишустина, нововведения облегчат переезд в Россию тысячам соотечественников и их семьям.

Премьер также рассказал о новых мерах по поддержке аграриев.

Правительство предусмотрело в бюджете 2023 года 10 млрд. руб. на поддержку производителей зерновых. Субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых.

Как отметил Мишустин, производство зерновых – одно из самых эффективных направлений в российском агропромышленном комплексе. В прошлом году Россия вышла на рекорд по сбору зерновых: собрано почти 150 млн.тонн.

- Достижение рекордных урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности России, - отметил премьер.