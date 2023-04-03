Инопланетяне обнаружены: они буквально проходят сквозь нас

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Физики-теоретики, похоже, разгадали самую жгучую тайну Вселенной: куда делись все инопланетяне. Они состоят из темной материи, которую мы не можем ни видеть, ни ощущать, и целые цивилизации буквально проходят сквозь нас прямо сейчас. Международная команда исследователей только что опубликовала статью, в которой доказала: загадочная темная материя спокойно образует планеты и целые звезды. А если так, на этих планетах, конечно, есть все то, что у нас: камни, песок, растения, разумная (и не очень) жизнь, люди (?) так же ходят на работу и гадают, почему Вселенная выглядит такой пустой. Несмотря на то, что темная материя совершенно неуловима и струится сквозь наши тела, физики Ян Бай, Сида Лу и Николас Орлофски считают, что обнаружить темную сторону мироздания все-таки можно – по гравитационным отклонениям и в те редкие случаи, когда открываются «мостики» между нашими мирами. Погрузимся и мы в абсолютно неизведанные глубины бытия.

ЧТО ТАКОЕ ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ И ПОЧЕМУ ОНА НЕ ПРОСТО ТЕМНАЯ

Еще в конце XIX века астрономы, наблюдая движение звезд, поняли: их пути отклоняет нечто невидимое. Это невидимое проявляется, таким образом, через гравитацию, то есть притягивает к себе, но более не проявляется никак. В 1906 году великий Анри Пуанкаре назвал это нечто «темными звездами», в 1922 году астроном Якоб Каптейн ввел современный термин «темная материя», а в 1933 году Фриц Цвикки, анализируя движение галактик в созвездии Волос Вероники, понял, что темной материи намного больше, чем нашей (по его выкладкам, в 400 раз). Сегодня физики полагают, что доля «нашей» материи во Вселенной – лишь 4,9%, темной матери – 26,8%, остальное приходится на еще более загадочную темную энергию, о которой мы сегодня говорить не будем, потому что это уже совсем мистика и дебри.

Без темной материи свойства нашего мира попросту необъяснимы. Так, «нашего» вещества явно недостаточно, чтобы произвести Большой Взрыв и создать Вселенную. Затем, в нашем мире практически нет античастиц (частиц «нашей» материи, но с обратным электрическим знаком; я понимаю, что рискую всех запутать, но антиматерия, темная материя и темная энергия – это совершенно разные вещи, просто запомните это). Следовательно, антивещество куда-то делось, но куда? Как будто провалилось в какую-то дыру. Наконец, наша Вселенная обладает ярко выраженной асимметрией (элементарные частицы в своих ядерных реакциях предпочитают одно направление, и словно избегают другого), а это странно: если в нашем мире есть какое-то выделенное направление, куда подевалось другое? Может, оно есть, но просто нам незаметно?

В наши дни существование темной материи стало доказанным фактом, но она так и не обнаружена. Причина: темная материя не признает электромагнетизма, то есть – ни света, ни электричества, ни ядерных сил, которые в нашем мире скрепляют вещество, ничего. Вместо этого – какие-то другие силы, непонятные нам. Если вещество темной материи окажется у вас на пути, вы просто пройдете насквозь, потому что такая материя для вас не существует. Хотя почему «если»? Расчеты говорят, что темная материя есть везде прямо сейчас, и вы, читая эти строки, дышите ей и смотрите сквозь нее. Ведь ее больше, чем нашей. И что там, по другую сторону бытия?

Без темной материи свойства нашего мира попросту необъяснимы. Так, «нашего» вещества явно недостаточно, чтобы произвести Большой Взрыв и создать Вселенную. Фото: Shutterstock

ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ, ЧЕРНЫЕ ПЛАНЕТЫ

Долгое время считалось, что темная материя существует в виде раздробленных частиц и не может создавать не то что планет, даже молекул. Темная материя представлялась этакой угольной пылью, которая неприметно размешана в воздухе. Мы ее вдыхаем, и выдыхаем, не замечаем.

Но еще в 2017 году профессор астрофизики Мэтью Бакли пришел к неожиданному выводу: темная материя, как и наша, создает сложные миры, от планет до звезд. Вообще-то Бакли сел за расчеты, чтобы обосновать обратное. Но вдруг понял, что математика с ним не согласна. Под его пером темная материя сначала собралась в мягкие комочки, вроде геля, а потом преспокойно образовала (почти) такие же звезды и планеты, как в нашем мире. «Мало ли что получилось под его пером, то есть теоретически, а в реальности?» - возразите вы. На самом деле, все высокотехнологичное, окружающее нас, от смартфонов до двигателей машин, было сначала предсказано и вычислено, а потом изобретено и открыто. Наука работает именно так.

«Если вы окажетесь на черной планете, она будет вас притягивать, тем не менее, вы пройдете сквозь нее», парадоксально описывал свойства невидимого мира Бакли. Его работа произвела должный эффект, и через несколько лет индийские теоретики вывели полную историю эволюции «того мира» - темная материя возникает в Большом Взрыве, какое-то время она такая же, как наше вещество, но вдруг свойства ее меняются, она необратимо отделяется от нашего вещества, и развивается в полноценный мир, как наш, но не наш.

Оказывается, загадочная темная материя, как и наша, создает сложные миры, от планет до звезд. Фото: Shutterstock

НЕ НАШ, А … КАКОЙ?

Мы знаем, что темная материя плотнее нашей. И сила гравитации в «том мире» больше, чем у нас. Мы знаем, что «там» в принципе такие же звезды, и они «светят» каким-то своим черным светом, что – такие же планеты (есть как Юпитер, гиганты из газа, есть как Земля, твердые). Сверх этого достоверно мы ничего не знаем. Если в нашем мире атомы и молекулы держатся вместе электромагнитными силами, то и «там» должен быть аналог этих сил. Следовательно, у «тех» инопланетян есть «альтернативное радио», по которому они и болтают, но услышим ли мы его? Некоторые теории говорят, что да, но в особых (пока непонятно каких), случаях. То есть контакты между нашими мирами возможны!

Если бы мы смогли попасть в «темный» мир и стать «темными людьми», мы бы с удивлением увидели, что он вовсе не темный. Так же (сверху вниз) давит сила тяжести. Что-то заменяет свет, какие-то глаза создались у каких-то существ вместо наших. Один чудак из Ирана даже решил, что, если посмотреть в телескоп задом наперед, то увидишь «тот мир» (и даже что-то увидел; он стал продавать «телескопы наоборот» за хорошие деньги, но торговые площадки его забанили).

Альтернативные гипотезы не знают удержу: якобы «те» существа спокойно гуляют в другие измерения, летают где хотят, пользуясь дефектами пространства-времени, и вообще как бы сверхлюди. Ничего ненаучного в таких построениях нет, математически все вроде гладко. Так что, как возможная, но не доказанная, реальность – может быть.

ЕСТЬ КОНТАКТ?

В нашем мире есть несколько «стыдных» для науки вопросов, которые, однако, могли бы иметь отношение к «темным инопланетянам». Вещие сны, предсказания и прочая мистика – не контакт ли с «ними»? Ведь мозг – квантовый компьютер, а что мы знаем о свойствах квантовых машин? Ничего, кроме того, что… они-то, квантовые машины, как раз и могут ходить туда-сюда, из нашей реальности в ту. Теоретически.

Необъяснимые явления природы: шаровые молнии, непонятные результаты тонких экспериментов (так называемое «странное излучение», открытое еще в позднем СССР и подтвержденное недавно на Западе), наконец, «НЛО» в небе, которые, конечно, не машины пришельцев, но тогда что? Возможно, вот это.

И даже такие вещи, как песни, у которых нет автора (так называемая «Самая загадочная песня в интернете», автора которой ищут уже лет десять) – не творчество ли «тех миров», просочившееся к нам?

Все это фантазии, но так или иначе, «там» есть планеты, мы теперь это знаем точно. А выводы делайте сами.

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