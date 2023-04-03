ВКонтакте на одну неделю вернула легендарную игру Pixel Battle: начать игру и собрать команду можно прямо в чате

Популярная игра стартовала 3 апреля и будет доступна пользователям ВКонтакте до 18:00 7 апреля: они смогут создавать команды из огромного количества человек и вместе рисовать картины, наслаждаться коллективным творчеством, соперничать с другими командами за пиксельное полотно, а также получать бонусы в виде голосов.

ВКонтакте объявляет о масштабном запуске легендарной игры Pixel Battle, которую давно ждали пользователи соцсети. Сообщества могут добавлять мини-приложение в своё меню и приглашать подписчиков присоединяться к реализации общей картины. Но если у пользователя есть своя идея, теперь он может позвать друзей создавать красочные рисунки на пиксельном полотне прямо во время переписки в VK Мессенджере — игра доступна для совместного использования в частных чатах. Участники Pixel Battle могут нарисовать уникальную картину, а затем поставить её себе на обложку профиля.

Ранее пользователи могли играть в Pixel Battle только в дни рождения ВКонтакте. За годы с первого запуска игра получила большую популярность: ежегодно в октябре проект на несколько дней объединял десятки тысяч сообществ, а в 2020 году в приложение зашли более 13 миллионов раз. Игроки с азартом создавали арты вместе с единомышленниками и защищали их от других команд. Те, кому удавалось завершить и сохранить рисунок, оставляли свою работу в истории. Однако сделать это непросто — в Pixel Battle участники рисуют общую картину в реальном времени, но каждый из них может закрасить лишь один пиксель за минуту. Для создания полноценного арта им нужно договориться и действовать согласованно. Пользователи могут закрашивать пиксели других команд, чтобы их рисунок получился больше, поэтому всем командам необходимо защищать свою часть полотна.

К легендарному возвращению Pixel Battle ВКонтакте в шуточной манере 1 апреля пригласила IT-компании поучаствовать в игре. Рядом с московскими офисами Тинькофф, Ozon, hh.ru появились арт-инсталляции в виде их логотипов, стилизованных под пиксельные изображения.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Pixel Battle — это яркая возможность для самовыражения через коллективное творчество. Пользователи могут создать рисунок на любую тему, которая интересна им, и насладиться совместной работой. Вместе с тем игра повышает навык командообразования: она учит координироваться и вместе стремиться к созданию чего-то масштабного. Pixel Battle напоминает проект в реальном мире, когда успех зависит от согласованности действий всех участников. ВКонтакте всегда поддерживает самовыражение и творчество. Приглашаем каждого присоединяться к Pixel Battle и создать свою узнаваемое полотно».

Играть в Pixel Battle можно за сообщество — администратор должен добавить сервис в меню сообщества. Пользователи могут искать Pixel Battle в описании любимых сообществ или играть с друзьями через чаты. Для этого необходимо нажать на иконку скрепки или плюс в чате мобильной версии ВКонтакте либо в веб-версии соцсети — и выбрать «Сервисы». После этого пользователь увидит среди доступных сервисов Pixel Battle и сможет отправить игру в чат в виде интерактивного виджета. При открытии виджета все участники чата могут объединиться в команду и начать закрашивать пиксели.

Запуск Pixel Battle прямо в переписке стал возможен благодаря интеграции сервисов открытой платформы VK Mini Apps в чаты VK Мессенджера. Собеседники получили возможность внести разнообразие в общение с помощью игровых и других интерактивных механик. Например, решать спор в сервисе «Камень, ножницы, бумага», выполнять весёлые задания в сервисе «Печенька с предсказаниями», а теперь и создавать пиксельные картины с друзьями.