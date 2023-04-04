Турнир «Танцевальная Метелица» традиционно проходит при поддержке Компании. Фото: Александр АРХИРЕЕВ

Благотворительная деятельность - важная часть работы ПАО «ЛУКОЙЛ» и его корпоративной культуры. Уже много лет при поддержке Компании в Кстовском муниципальном округе и в Нижегородской области в целом реализуется масштабная программа по оказанию системной помощи учреждениям образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественным организациям.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

В 2022 году благотворительная деятельность Компании была особо отмечена на региональном уровне. Нижегородский нефтеперерабатывающий завод стал лауреатом премии общественного признания в сфере благотворительности «Нижегородский Феникс» в номинации «За благие дела - честь и хвала».

Премия вручается благотворителям региона с 1999 года, но в 2022-м она впервые прошла в новом формате. Все номинанты были представлены на сайте «Феникса», принять участие в открытом голосовании мог любой желающий. Тем более ценно для Нижегородского НПЗ такое общественное признание.

Компания традиционно поддерживает общественные инициативы в сфере защиты окружающей среды. В сентябре 2022 года в селе Великий Враг Кстовского муниципального округа в седьмой раз состоялось масштабное экологическое мероприятие по выпуску молоди стерляди в Волгу. Как и в предыдущие годы, высадившийся на берег Волги «экологический десант» не только выпустил в естественную среду обитания около 2 тысяч мальков, но и очистил берег от мусора.

Компания поддержала проект администрации Кстовского муниципального округа по благоустройству центральной площади Ленина в городе Кстово. Фото – Наталья БУЛАНОВА

ГОРОДУ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Компания активно участвует в преобразовании Нижегородской области и Кстовского округа, уделяя особое внимание благоустройству города нефтепереработчиков, продолжая поддерживать социально значимые инициативы общественных организаций и оказывать помощь гражданам. Тем более Кстово - малая родина для многих работников НПЗ.

В прошлом году Компания поддержала проект администрации Кстовского муниципального округа по благоустройству центральной площади Ленина в городе Кстово. Проект стал победителем пятого Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, был включен в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Жилье и городская среда».

По традиции самое активное участие Компания принимала в организации общегородских мероприятий в Кстове: День города, фестиваль «Земляничная поляна», масленичные гулянья, Большая пасхальная ярмарка, День молодежи и праздник, приуроченный к Дню защиты детей.

Благодаря помощи Компании в учебных классах школы № 8 деревянные окна заменены на пластиковые, а во дворе дома 9 во втором микрорайоне и в селе Работки были установлены современные детские игровые комплексы. В гимназии № 4 отремонтировали помещение столярной мастерской и холл учреждения, в лицее № 7 - столярную и слесарную мастерские, а в школе № 6 - кабинеты учащихся первого класса и информатики.

При содействии Компании в Кстове традиционно проводятся международные, всероссийские и региональные соревнования по самбо, особенно близкому для кстовчан виду спорта. Настоящей визитной карточкой города стали турниры по художественной гимнастике и бальным танцам, а Компания уже много лет является генеральным партнером этих соревнований.

В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, Компания поддержала фестиваль «Наследие. Грани традиции» в Нижнем Новгороде. Жители и гости города бесплатно посещали концерты, мастер-классы и творческие встречи с выдающимися представителями народного музыкального искусства.

Всё это - лишь несколько примеров большой системной работы социально ответственной компании.