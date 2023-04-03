В балканском государстве уже три года продолжается политический кризис. Фото: REUTERS

В балканском государстве уже три года продолжается политический кризис. За это время парламентские выборы проводились уже пять раз — но ни одно правительство так и не смогло сформировать устойчивый кабинет. Причина банальна: Болгария — одно из самых бедных государств Евросоюза, после краха соцлагеря здесь наблюдается деиндустриализация и депопуляция, а с начала глобальных потрясений Брюссель всё меньше помогает юго-восточной «провинции», зато требует поддерживать самоубийственные антироссийские санкции.

Народ же в ответ голосует за «промосковскую» партию. По итогам парламентских выборов в Болгарии 2 апреля 2023 года таковая набрала почти вдвое больше голосов, чем на предыдущих. Речь о партии под названием «Възраждане» (Возрождение). Летом 2014-го, на волне воссоединения Крыма с Россией, её основал политик-русофил Костадин Костадинов. Либеральные СМИ любят выставлять таких людей «тупыми националистами», но Костадинов — настоящий интеллектуал, доктор наук, этнограф и автор документальных фильмов о проблемах болгарской диаспоры за рубежом.

Несмотря на полную блокаду в медиа — системные газеты если и пишут о таких движениях, то только как об «опасных радикалах» — на выборах прошлой осенью «Возрождение» набрало 9,83% голосов, а на нынешних внеочередных — уже 14,38% (подсчёт ещё продолжается, результаты могут незначительно колебаться).

Это позволит Костадинову сформировать третью по величине фракцию в парламенте. Некоторые электоральные исследователи полагают, что «Возрождение» по итогам может войти в коалиционное правительство на правах младшего партнёра с победителями-центристами — но пока это маловероятно. Русофилы — ещё и радикальные евроскептики и анти-натовцы, а крупные партии (хотя одни из них называет себя «более либеральными», а другие — «более левыми») следуют в кильватере Брюсселя и Вашингтона и вряд ли пойдут на альянс с «возрожденцами».

Конкретный пример: Кирилл Петков и Асен Васильев, в 2021 году занимавшие должности премьера и вице-премьера, являются сооснователями второй по числу голосов партии — «демократической». И оба они… учились в американском Гарварде. Чьи интересы такие политики будут представлять в Софии — понятно.

Или лидер партии №1, «ГЕРБ» — зубр болгарской политики Бойко Борисов. Успел подружить со всеми: в социалистические времена был личным охранником тогдашнего коммунистического лидера Тодора Живкова; потом, когда повеяли другие ветры, примкнул к монархическому движению бывшего царя Болгарии — Симеона; успех монархистов в политике был непродолжительным, но Борисов вовремя отмежевался и от них, став в итоге на некоторое время премьером. Да, название его партии расшифровывается как «Граждане за европейское будущее Болгарии» — такая же прозападная повестка, только с псевдопатриотической риторикой.

Так что результат предположить можно. Скорее всего, прозападные политики будут сколачивать рыхлую коалицию из трёх, а то и четырёх разнородных партий — лишь бы не вступать в союз с русофилами. Например, позвав вместо них в правящий блок партию турецкого меньшинства, которому сильная Болгария по понятным причинам не интересна. Но такой альянс будет неустойчивым, а значит, политический кризис на Балканах продолжится.

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