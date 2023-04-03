Антихрист идет: Зеленский благословил рейдерство и бандитизм на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В субботу, 1 апреля, суд в Киеве отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а в воскресенье ублюдки Зеленского по хорошо отлаженному сценарию, как по нотам разыграли театральное действие с прологом и эпилогом по силовому захвату кафедрального Свято-Покровского храма в областном центре Хмельницкий. Как и положено, с прологом и эпилогом.

ПРОЛОГ

В действующий храм УПЦ к началу воскресной утренней литургии пришел молодой мужчина в камуфляже, как потом выяснилось, 26-летний бывший военнослужащий по имени Антон.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Антон не стал тихо и спокойно стоять в задних рядах, а пробрался вперед, начал мешать священнику, читавшему литургию, вступив с ним в спор, а затем демонстративно сбросил на пол Евангелие. Священник при помощи двух мужчин-прихожан скрутили хулигана, при этом священник пару раз попытался провести подсечку, и потащили его из храма. В ходе инцидента была вызвана полиция.

Священник при помощи двух мужчин-прихожан скрутил хулигана. Фото: YouTube

АНТРАКТ

Приехавший полицейский наряд составил протоколы. Виновнику инцидента Антону предъявили обвинение в административном правонарушении (штраф), священнику пригрозили уголовным делом (реальный уголовный срок). В украинских сегментах Сети моментально появился обрезанный видеоролик, начинающийся с борьбы священника с хулиганом, названный "Попы избили военного в русской церкви". Ролик мгновенно завирусился, вызвав массовую негативную реакцию по отношению к УПЦ.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

У стен храма моментально появилась толпа возмущенных "прихожан", которые ни к этому приходу, ни, вообще, к УПЦ не имели никакого отношения. Сначала толпа насчитывала примерно 50 человек, потом в считанные минуты разрослась до около 500 активистов. Они стали раскачивать ворота, ломать ограду и требовать покарать "московского попа". В толпе были замечены отдельные персонажи, которые буквально накануне, в субботу, требовали в Киеве "изгнать кацапов" из стен "святой лавры" под ее стенами, зиговали, скандировали националистические лозунги и требовали "вывезти Павла в лес и расстрелять его там в затылок".

АНТРАКТ

Городской голова Хмельницкого потребовал уволить полицейских за то, что они "обидели военного", которого из армии уволили по не до конца выясненным причинам, и пообещал решением городских властей отобрать у УПЦ все земельные участки в городе.

Толпа у входа в храм в Хмельницком. Фото: YouTube

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Но бушующей за оградой толпе этого показалось мало. Она ворвалась в храм, устроила голосование по переходе прихода и храма из канонической УПЦ в новую "настоящую украинскую СЦУ", за что было отдано 1200 с хвостиком голосов непонятно кого. Тут же на месте была создана комиссия по передаче имущества храма раскольникам, которая зафиксировала итоги голосования и приступала к описи.

ЭПИЛОГ

Победившие ублюдки выстроились в самом храме со своими нацистскими плакатами и флагами Украины, стали распевать гимн Украины, свои же украинские песни, скандировать хором известные бандеровские лозунги: "Слава Украине! – Героям слава! Украина понад усе! Слава нации – Смерть ворогам!" - и тому подобные.

"ТЕРРИТОРИЯ НЕВИДАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ"

Все. Украинская "демократия" восторжествовала. Слава Богу, на это раз обошлось без жертв, и священник вроде бы остался жив.

Даже сами украинские Телеграм-каналы отмечают, что это была настоящая спецоперация, проведенная по лекалам, спущенным рейдерам из Офиса президента Украины и что за этими провокациями стоит сам Зеленский. Который буквально на днях заверял всех, что Украина при нем – "территория небывалой религиозной свободы".

- Пошли провокации против УПЦ, причем сознательно их снимают с нужным текстом, чтобы спровоцировать религиозный конфликт. Уже по всем СМИ и ТГ распространили нужный кусок видео, где "избивают" военного, но оказалось все наоборот, - написал один из украинских ТГ-каналов. Но ведь как там на самом деле, никому не важно. Нужно, "как надо", а картинка "Как надо" была получена и использована. - Помещения и административные здания опечатаны, а свежесозданная комиссия описывает имущество, к которому не имеет ни малейшего отношения.

"ШОУ" ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ?

И есть уверенность, что аналогичные сценарии "титушки Зеленского" будут пытаться реализовать и с другими храмами, чьи настоятели и прихожане намерены сохранить конфессиональную верность. В этом отношении Зеленский и его команда работают по американской методичке - "если методика работает, то незачем придумывать новую". Кстати, аналогично и с терактами, которые украинские спецслужбы проводят на территории России. там реализуется точно такой же подход.

К слову, уже и настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима сообщила о системном давлении по всей вертикали УПЦ и предложениях к ней перейти "то в ПЦУ, то к Константинополю"...

И это все не про создание и укрепление "новой украинской церкви", если уж на то пошло, а про разрушение "старой", про объявленную войну Православию. Это поход не за "новым Христом", а за Антихристом. Под знаменем Зеленского, который, кстати, к христианам не принадлежит.

И, кстати, с большой степенью вероятности, силовой захват Киево-Печерской лавры будет осуществлен со дня на день. В тот самый час, когда Киев официально признает потерю Артемовска (Бахмута). Надо же будет подсластить горькую пилюлю зрады хоть какой-то перемогой над "москалями".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинских православных гонят из Киево-Печерской Лавры: "Обитель будет стоять в запустении"

Наместником Киево-Печерской лавры назначен архимандрит раскольнической ПЦУ Авраамий (подробнее)