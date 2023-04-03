Русофобка Лайма Вайкуле сболтнула лишнего: о Пугачевой, молчащем Леонтьеве и том, как она наживается на россиянах

Лайма Вайкуле оценила заработки Кристины Орбакайте в России словами «у каждого свой путь» Фото: Борис КУДРЯВОВ

69-летняя Лайма Вайкуле на гастролях в Израиле дала интервью Ксении Собчак. Диалог на YouTube («Осторожно: Собчак») длится один час двадцать минут и насквозь пронизан русофобскими взглядами и политическими мотивами певицы Лаймы Вайкуле. Кому могут быть интересны обоснованные эмоциями рассуждения о политике от певицы – не ясно. Какие новости прозвучали в интервью в исполнении Вайкуле и ее интервьюера?

О заработках

Вайкуле вспоминала дорогие халтуры в «нулевые», когда она зарабатывала большие деньги. Говорит, что деньги есть. Так как и теперь с ее слов тоже работы полно: «Я так мало работала последнее время, я такая богатая – мне не надо. А сегодня меня приглашают – в Лондон, Париж, Чехословакию, Польшу. Я там не была с 1987 года. Стала сейчас работать сольные концерты как сумасшедшая – везде».

Из-за того, что за последний год рынок желающих петь за рубежом для русскоязычной публики пополнился – теперь там конкуренция, но Лайма подбадривает «отъехавших» из России: «Будут меньше зарабатывать – ничего: мы вообще «три копейки» зарабатывали в свое время и были счастливы (тут певица намекает на гонорары в СССР, когда она получала больше министров). Вайкуле кажется готова, и сама при необходимости экономить (скорее гипотетически): «Человеку надо меньше, ну разе нормально, что эти штаны стоят – 2 тысячи долларов (показывает на свою одежду – прим.). Могла бы я без них обойтись – могла, значит не буду покупать новые».

Отвечая на вопрос о том, что теперь рынок российских заказников для Лаймы закрыт – певица проговорилась: «Ничего не закрыто, я считаю. Если я захочу, то будет российский…» Но поняла, что сболтнула лишнее и тут же добавила: «Я пока не езжу…» Можно предположить, что и теперь на частные закрытые вечеринки наших очень обеспеченных соотечественников в России или заграницей Лайма ездит. Гонорар за частный концерт артистки – от 30 тысяч евро (2,5 млн. руб). По традиции артистка напоминает неоднократно, что она латышская певица.

Куда пропал Леонтьев?

74-летний Валерий Леонтьев с начала 2022 года в России не появляется – живет с женой в США. У артиста в Москве есть квартира, часто он прилетал раньше сюда на работу. Многие не понимают его «пропажу» - оправдывая тем, что занимается здоровьем. Лайма с ним дружит: «Валера в Америке, занят собой. Он не дает интервью, у него ничего не изменилось, он также продолжает ничего не говорить, как он никогда не говорил».

Отношения со звездами, которые живут в России?

«Нет отношений. Нет звонков. Есть некоторые мои друзья, я знаю, как они думают…», - Вайкуле утверждает, что с некоторыми созванивается, но не будет называть их имена, чтобы «не подставлять». Лайма утверждает, что серьезные темы не обсуждает по телефону.

Собчак спросила у Вайкуле: общается ли она с давним другом Владимиром Винокуром. Он открыто выражает свою патриотическую позицию, посещает раненых участников СВО в госпиталях. Вайкуле ответила так: «Дай Бог ему здоровья. Общаюсь или нет - не скажу. Но Володю с днем рождения поздравлю».

Кстати, зашла речь и о том, что у Лаймы на дне рождения в Юрмале появились новые гости - Чулпан Хаматова, Светлана Лобода, с которыми она ранее не общалась. Очевидно – сошлись на русофобской тематике.

Неожиданный момент интервью - Лайма Вайкуле сказала Собчак: «Тебя не любят ни там, ни там». Речь шла о людях с разными политическими позициями. Собчак ответила: «Я знаю».

Пугачева не возмущается, что Орбакайте зарабатывает в России?

Вайкуле дружит с Пугачевой, которая с семьей теперь живет в Израиле. А ее дочь Кристина Орбакайте проводит время с мужем и дочкой в Америке, но часто приезжает в Россию – концерты, съемки в кино и рекламе, на телевидении. Недавно Кристина спела песню матери «Осенний поцелуй» в программе «Дуэты» канала «Россия».

У Лаймы спросили - как она к этому факту относится? Вайкуле, оценивая Орбакайте, выкручивается: «Алла Пугачева не смотрит телевизор, я не смотрю. Не осмеливаюсь комментировать это. Надо было спросить у ней самой – как, почему… Молодые люди они хотят верить в хорошее, они должны получать щелбаны, и потом будут уже иметь свои позиции… У каждого свой путь».