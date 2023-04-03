Видео с ее недетскими развлечениями до сих пор обсуждают в сети: Самая обольстительная премьер-министр проиграла выборы

Санна Марин проиграла выборы и скоро покинет пост главы правительства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера в Финляндии состоялись парламентские выборы, в ходе которых победу — с небольшим отрывом — одержали две правых партии — Национальная коалиция (48 мест) и «Истинные финны» (46 мест). Социал-демократы, возглавляемые премьер-министром, пришли третьими — с 43 голосами.

Это значит, что Санна Марин проиграла выборы и скоро покинет пост главы правительства. На этом посту она находилась почти три года. Марин стала премьером в 34-летнем возрасте, поставив рекорд как самый молодой премьер-министр мира. Любимицей мировых СМИ она стала не столько из-за политических шагов, сколько благодаря своей яркой внешности и обошедшими все издания кадрами зажигательной вечеринки в «правительственной резиденции» в Хельсинки, где сама Санна Марин очень раскованно танцевала.

Традиционно президент предлагает сформировать кабинет министров лидеру наиболее представленной в парламенте политсилы. Вероятнее всего следующим премьером станет 53-летний Петтери Орпо, прежде уже трижды побывавший министром — финансов, внутренних дел и сельского хозяйства. В общем, опытный политик и специалист широкого профиля.

Санна Марин прошлой ночью поздравила «других победителей», но свое поражение не признала. Похоже, это не в её правилах… Она по-прежнему пользуется популярностью, ведь за нее лично проголосовали более 35 тысяч финнов. То есть, нельзя сказать, что финны от нее устали. И дело даже не в спорных экономических результатах её правления с его щедрыми бюджетными расходами, из-за чего госдолг вырос на 40 млрд евро.

Финны привели у власти правых потому что те быстрее приведут в порядок национальную экономику. После пандемии в Северной Европе четко наметилась тенденция: левых политиков меняют на правых. Лидер правоцентристов Орпо не так молод и, скорее, скучен, но — для бизнеса так лучше.

Ану Кантола, профессор факультета политологии Университета Хельсинки, связывает это с миграцией финнов в города и на более развитый юг страны. Вместе с ними приезжает консерватизм, напуганный тяжелыми временами в экономике и вооруженным конфликтом на Востоке Европы.

А самой Санне Марин, скорее всего, придется продолжить политическую карьеру за границей — где-нибудь в европейских структурах. Там её пока любят и, возможно, готовят новый карьерный взлёт…