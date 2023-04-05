Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
5 апреля 2023 15:00

Сергей Кишнёв: - Ян Непомнящий еще в пять лет решил, что станет чемпионом мира!

7 апреля в Астане начнется матч за шахматную корону. У россиян ее не было уже 16 лет
Решающий матч начнется в Астане 7 апреля. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Решающий матч начнется в Астане 7 апреля. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Матч за титул чемпиона мира по шахматам событие планетарного масштаба, потому что эта игра популярна у десятков миллионов людей. А обладатель чемпионского титула навсегда вписывает свое имя в историю. А так как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул, у короны будет новый обладатель. Или победитель турнира претендентов Ян Непомнящий, или китайский гроссмейстер Дин Лижень, занявший в битве претендентов второе место.

Про этот судьбоносный матч мы поговорили на радио «Комсомольская правда» с международным гроссмейстером, тренером Непомнящего, Сергеем Кишнёвым.

Тренер претендента на шахматную корону Сергей Кишнёв уверен, что его подопечный настоящий гений.

Тренер претендента на шахматную корону Сергей Кишнёв уверен, что его подопечный настоящий гений.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Это изнурительное событие»

- Сергей Леонидович, последние годы приучили нас к тому, что соревнования могут сорваться в последний момент. С матчем за шахматную корону такого не произойдет?

- Уверен, что матч состоится, в Астане даже юрта воздвигнута, где пройдут поединки. И оба участника уже там. Ну и я уже волнуюсь, у меня мурашки по коже, уже я ощущаю жар будущих схваток. Когда Карлсен отказался играть, многие друзья меня поздравили с тем, что Ян стал чемпионом мира, ведь он выиграл турнир претендентов. А когда Фишер отказался играть с Карповым, Карпова автоматически объявили чемпионом. Но на этот раз Магнус отказался еще до окончания турнира претендентов, и перед его стартом было объявлено, что корону разыграют между теми, кто займет первое и второе места. Нас ждет матч на звание 17-го чемпиона мира по шахматам. За более чем 100-летнюю историю шахмат только 16 человек становились чемпионами мира. (в момент раскола шахматного мира были еще чемпионы по версии ФИДЕ. С ними короной владел 21 человек- ред.).

- В фильме «Чемпион мира» показано как сложно даются участникам такие матчи. Близко к истине?

- Да. Это изнурительное событие. Изнурительное. Шахматист должен выдать все во время партии и, конечно, это очень большая психологическая нагрузка. Вообще интеллектуальная деятельность требует очень много энергии, куда больше, чем физическая нагрузка.

И плюс еще, когда ты несешь ответственность за каждый ход. Судьбу партии часто определяют самые плохие ходы.

«Два процента это очень много»

- Какова роль тренера в чемпионском матче?

- Ян уже сложившийся спортсмен, матерый, он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Понимаете? Он в принципе самодостаточен, он отвечает за результат. Все остальное – это как вишенка на тортик, можно чуть-чуть добавить. Недавно мой товарищ, который как раз меня и просил заниматься с Яном, сказал – ты можешь добавить два процента. Это очень много, я считаю. Поскольку бригада у нас большая, и если каждый добавит один-два процента, то расклад 50 на 50 можно изменить на 60 на 40! А если еще учитывать работу психолога, массажиста, повара, это может быть уже 65, понимаете? А если ты работу плохо сделал, это может пойти в минус и уже будет 45. А из этого и складывается результат. У Яна большая команда, но я могу озвучить троих. Это Никита Витюгов, международный гроссмейстер, тренер. Зоя Арнацкая, глава делегации, тоже хорошо играет в шахматы. И вот ваш покорный слуга, Сергей Кишнёв.

Подготовка к матчу такого уровня забирает у участников массу энергии. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Подготовка к матчу такого уровня забирает у участников массу энергии. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

«Возможно Карлсену уже не интересно»

- Вы понимаете, почему Карлсен не стал защищать титул?

- Можно только гадать. Он соучредитель компании, в которой Магнус учит шахматам, и эта компания была продана за огромную сумму 80 с чем-то миллионов евро. Он лично получил не меньше тридцати миллионов от этой суммы. Возможно играть за 1-2 миллиона призовых ему уже не так интересно, потому что подготовка к такому матчу это огромный труд.

- То есть это решение не было принято по политическим причинам?

- Нет, я не думаю. Но нас и так ждет интересный матч. Играет второй шахматист по рейтингу в мире – это Ян Непомнящий, с третьим – Дин Лижень. Да и Магнус немножко я бы сказал поднадоел. Нужны новые фигуры! Конечно, для Яна Магнус является сейчас идеальным раздражителем. Ян, кстати, с ним после матча за корону в 2021 году играл очень хорошо. Например, был такой интересный матч по шахматам Фишера, эти шахматы отличаются от обычных тем, что все фигуры, кроме пешек, ставят в рандомной последовательности, по жребию. В таком турнире шахматист не успевает подключить компьютер к анализу начальной позиции. Идет более творческая игра. И в полуфинале первенства мира по шахматам Фишера Непомнящий проиграл Карлсену первую партию, а остальные три выиграл.

Что будет с шахматами?

- То что Карлсен отказался играть не приведет к расколу? Не боитесь вы этого?

- А чего бояться раскола? За разъединением всегда идет объединение. Шахматы реально объединяют. И потом, перед шахматами стоят новые вызовы, новые угрозы.

- Не пугайте, какие?

- Читерство! Вот Карлсен, например, играл в Америке на турнире для сильнейших шахматистов мира. И организаторы неожиданно включили десятым Ханса Ниманна, который официально признавался, что на крупных турнирах, проходивших он-лайн, использовал компьютер. И он черными обыграл Карлсена. Карлсен сказал: «Большое спасибо, я все понял, поэтому выбирайте: либо он играет в турнире, либо я». Его спрашивают: «А почему вы отказываетесь?». И Карлсен говорит: «Понимаете, я сыграл тысячи партий, я все чувствую. Сидит игрок, он не напрягается, он расслаблен, он делает какие-то ходики и просто меня уносит, сметает. Он даже не возбужден». Ему ответили: «Нет, надо доказать». И Карлсен отказался от продолжения борьбы, скандал. Ниманн (а что ему терять?) подал на Карлсена в суд на какую-то смешную сумму 100 миллионов долларов.

- Но как можно жульничать на турнире, где соперники сидят друг напротив друга?

- Первые читеры были ребятами наивными, просто бегали в номер гостиницы и смотрели какой ход им предложит компьютер. Потом один известный читер придумал оригинальную методику. Он прятал телефон в целлофановый пакет и утопил в бачке унитаза. Потом выходил и смотрел нужный ему ход. Тогда даже установили камеру в туалете, что само по себе довольно сомнительное решение. Сейчас появились микронаушники, которые и увидеть-то почти невозможно. А что дальше? Представьте, что будет с шахматами, когда людям будут вживлять чипы в голову? По медицинским вроде как показателям, например?

Гомункулусы, вот что нас ждет, понимаете?

У нас Карлсена давно бы списали!

- Вы тренер Яна, давно его знаете. Расскажите о нем, в чем его феномен?

- Он простой брянский парень. Мама его – учительница в брянской гимназии, да, в хорошей гимназии, но, конечно, у нее не было особых средств. И удивительно, но уже в в 5-6-лет этому мальчику из Брянска пришла в голову идея стать чемпионом мира. Это в Советском Союзе дети мечтали стать космонавтами и чемпионами, а сейчас у детей совсем другие цели! Мама воспитывала его одна. Как ни удивительно, но даже в Брянске он нашел себе достойных преподавателей. Первым учителем был Евдокименко, вторым – Зильберштейн. Валерий Зильберштейн, хороший шахматист, мастер спорта, участник первенств Советского Союза по шахматам. И он так поставил защиту Грюнфельда, что лишь года два назад Ян отошел от этого дебюта. И уже в 12 лет Ян становится чемпионом мира среди юношей до 12 лет. Всего-то шесть лет прошло. А в 10 лет он стал чемпионом Европы среди детей до 10 лет. А Карлсен не мог этого сделать.

- Давайте сравним путь Карлсена и Непомнящего?

- Ян уже в 10 лет признанный шахматный талант. Ну, для меня он гений, но будем оперировать более скромными словами. Они встретились на первенстве Европы среди юношей, оба играли неудачно. Ян обыграл Карлсена в последнем туре и занял третье место, а Карлсен вообще какое-то там надцатое.

Но у нас считается только первое место. Второе – это провал. Все, езжай домой, отдыхай, мы тебя больше не пустим никуда. Карлсен в юношеских шахматах себя так ярко не проверял. Но, тем не менее, уже в 13 лет, приходит компания Microsoft, уж я не знаю, как, и ему финансирует годовое турне вместе с папой по всем турнирам. Папа его, кстати, был шахматистом достаточно сильным и очень умным человеком. Через несколько лет Карлсен занимается с Каспаровым. Почти целый год, представляете сколько надо денег! Непомнящий об этом у себя в брянских лесах и не мечтает. Какие такие супергроссмейстеры? Карлсену это все дает такой рывок, что в 20 лет он становится шахматистом номер один по рейтингу. И Непомнящего обгоняет на 200 очков. Так что есть разница в методике подготовки, мягко говоря. У нас Карлсена после таких результатов в юношах просто списали бы и забыли, во всяком случае, финансирование было бы минимальным. А это ведь не правильно, талант может раскрыться и позже.

Ян Непомнящий родился в Брянске и с пяти лет занимается шахматами. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Ян Непомнящий родился в Брянске и с пяти лет занимается шахматами. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Нужна эмоциональная поддержка!

- Кто помогает Яну и его команде?

- Да, у нас есть команда Nepo Team, у нее много друзей по всему миру. Но, наверное, самый вовлеченный друг команды это компания «Норникель» и ее президент Владимир Потанин. Компания системно поддерживает шахматы и на профессиональном уровне, и детский спорт. Ян сотрудничает с «Норникелем» уже несколько лет. Благодаря этой поддержке команде Яна удалось подготовиться на высочайшем уровне к матчу за шахматную корону в Дубае в 2021 году, турниру претендентов в Мадриде в 2022 году и вот сейчас к матчу на первенство мира в Астане в апреле этого года.

- Это же не только финансовая поддержка?

- Да! Тут важна и эмоциональная поддержка спортсмена. Тандем «Норникеля» и Nepo Team уже принес ощутимые результаты. Нам удалось наладить серьезную аналитическую работу по подготовке к важнейшим турнирам, с привлечением высокотехнологичных систем компьютерного анализа. И, конечно, серьезное внимание было уделено психологической и физической подготовке Яна. Мы уверены, что вот это партнерство принесет еще больше позитивных эмоций и славы российским шахматам.

Спорт