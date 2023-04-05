Сергей Кишнёв: - Ян Непомнящий еще в пять лет решил, что станет чемпионом мира!

Решающий матч начнется в Астане 7 апреля. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Матч за титул чемпиона мира по шахматам событие планетарного масштаба, потому что эта игра популярна у десятков миллионов людей. А обладатель чемпионского титула навсегда вписывает свое имя в историю. А так как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул, у короны будет новый обладатель. Или победитель турнира претендентов Ян Непомнящий, или китайский гроссмейстер Дин Лижень, занявший в битве претендентов второе место.

Про этот судьбоносный матч мы поговорили на радио «Комсомольская правда» с международным гроссмейстером, тренером Непомнящего, Сергеем Кишнёвым.

Тренер претендента на шахматную корону Сергей Кишнёв уверен, что его подопечный настоящий гений. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Это изнурительное событие»

- Сергей Леонидович, последние годы приучили нас к тому, что соревнования могут сорваться в последний момент. С матчем за шахматную корону такого не произойдет?

- Уверен, что матч состоится, в Астане даже юрта воздвигнута, где пройдут поединки. И оба участника уже там. Ну и я уже волнуюсь, у меня мурашки по коже, уже я ощущаю жар будущих схваток. Когда Карлсен отказался играть, многие друзья меня поздравили с тем, что Ян стал чемпионом мира, ведь он выиграл турнир претендентов. А когда Фишер отказался играть с Карповым, Карпова автоматически объявили чемпионом. Но на этот раз Магнус отказался еще до окончания турнира претендентов, и перед его стартом было объявлено, что корону разыграют между теми, кто займет первое и второе места. Нас ждет матч на звание 17-го чемпиона мира по шахматам. За более чем 100-летнюю историю шахмат только 16 человек становились чемпионами мира. (в момент раскола шахматного мира были еще чемпионы по версии ФИДЕ. С ними короной владел 21 человек- ред.).

- В фильме «Чемпион мира» показано как сложно даются участникам такие матчи. Близко к истине?

- Да. Это изнурительное событие. Изнурительное. Шахматист должен выдать все во время партии и, конечно, это очень большая психологическая нагрузка. Вообще интеллектуальная деятельность требует очень много энергии, куда больше, чем физическая нагрузка.

И плюс еще, когда ты несешь ответственность за каждый ход. Судьбу партии часто определяют самые плохие ходы.

«Два процента это очень много»

- Какова роль тренера в чемпионском матче?

- Ян уже сложившийся спортсмен, матерый, он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Понимаете? Он в принципе самодостаточен, он отвечает за результат. Все остальное – это как вишенка на тортик, можно чуть-чуть добавить. Недавно мой товарищ, который как раз меня и просил заниматься с Яном, сказал – ты можешь добавить два процента. Это очень много, я считаю. Поскольку бригада у нас большая, и если каждый добавит один-два процента, то расклад 50 на 50 можно изменить на 60 на 40! А если еще учитывать работу психолога, массажиста, повара, это может быть уже 65, понимаете? А если ты работу плохо сделал, это может пойти в минус и уже будет 45. А из этого и складывается результат. У Яна большая команда, но я могу озвучить троих. Это Никита Витюгов, международный гроссмейстер, тренер. Зоя Арнацкая, глава делегации, тоже хорошо играет в шахматы. И вот ваш покорный слуга, Сергей Кишнёв.

Подготовка к матчу такого уровня забирает у участников массу энергии. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

«Возможно Карлсену уже не интересно»

- Вы понимаете, почему Карлсен не стал защищать титул?

- Можно только гадать. Он соучредитель компании, в которой Магнус учит шахматам, и эта компания была продана за огромную сумму 80 с чем-то миллионов евро. Он лично получил не меньше тридцати миллионов от этой суммы. Возможно играть за 1-2 миллиона призовых ему уже не так интересно, потому что подготовка к такому матчу это огромный труд.

- То есть это решение не было принято по политическим причинам?

- Нет, я не думаю. Но нас и так ждет интересный матч. Играет второй шахматист по рейтингу в мире – это Ян Непомнящий, с третьим – Дин Лижень. Да и Магнус немножко я бы сказал поднадоел. Нужны новые фигуры! Конечно, для Яна Магнус является сейчас идеальным раздражителем. Ян, кстати, с ним после матча за корону в 2021 году играл очень хорошо. Например, был такой интересный матч по шахматам Фишера, эти шахматы отличаются от обычных тем, что все фигуры, кроме пешек, ставят в рандомной последовательности, по жребию. В таком турнире шахматист не успевает подключить компьютер к анализу начальной позиции. Идет более творческая игра. И в полуфинале первенства мира по шахматам Фишера Непомнящий проиграл Карлсену первую партию, а остальные три выиграл.

Что будет с шахматами?

- То что Карлсен отказался играть не приведет к расколу? Не боитесь вы этого?

- А чего бояться раскола? За разъединением всегда идет объединение. Шахматы реально объединяют. И потом, перед шахматами стоят новые вызовы, новые угрозы.

- Не пугайте, какие?

- Читерство! Вот Карлсен, например, играл в Америке на турнире для сильнейших шахматистов мира. И организаторы неожиданно включили десятым Ханса Ниманна, который официально признавался, что на крупных турнирах, проходивших он-лайн, использовал компьютер. И он черными обыграл Карлсена. Карлсен сказал: «Большое спасибо, я все понял, поэтому выбирайте: либо он играет в турнире, либо я». Его спрашивают: «А почему вы отказываетесь?». И Карлсен говорит: «Понимаете, я сыграл тысячи партий, я все чувствую. Сидит игрок, он не напрягается, он расслаблен, он делает какие-то ходики и просто меня уносит, сметает. Он даже не возбужден». Ему ответили: «Нет, надо доказать». И Карлсен отказался от продолжения борьбы, скандал. Ниманн (а что ему терять?) подал на Карлсена в суд на какую-то смешную сумму 100 миллионов долларов.

- Но как можно жульничать на турнире, где соперники сидят друг напротив друга?

- Первые читеры были ребятами наивными, просто бегали в номер гостиницы и смотрели какой ход им предложит компьютер. Потом один известный читер придумал оригинальную методику. Он прятал телефон в целлофановый пакет и утопил в бачке унитаза. Потом выходил и смотрел нужный ему ход. Тогда даже установили камеру в туалете, что само по себе довольно сомнительное решение. Сейчас появились микронаушники, которые и увидеть-то почти невозможно. А что дальше? Представьте, что будет с шахматами, когда людям будут вживлять чипы в голову? По медицинским вроде как показателям, например?

Гомункулусы, вот что нас ждет, понимаете?

У нас Карлсена давно бы списали!

- Вы тренер Яна, давно его знаете. Расскажите о нем, в чем его феномен?

- Он простой брянский парень. Мама его – учительница в брянской гимназии, да, в хорошей гимназии, но, конечно, у нее не было особых средств. И удивительно, но уже в в 5-6-лет этому мальчику из Брянска пришла в голову идея стать чемпионом мира. Это в Советском Союзе дети мечтали стать космонавтами и чемпионами, а сейчас у детей совсем другие цели! Мама воспитывала его одна. Как ни удивительно, но даже в Брянске он нашел себе достойных преподавателей. Первым учителем был Евдокименко, вторым – Зильберштейн. Валерий Зильберштейн, хороший шахматист, мастер спорта, участник первенств Советского Союза по шахматам. И он так поставил защиту Грюнфельда, что лишь года два назад Ян отошел от этого дебюта. И уже в 12 лет Ян становится чемпионом мира среди юношей до 12 лет. Всего-то шесть лет прошло. А в 10 лет он стал чемпионом Европы среди детей до 10 лет. А Карлсен не мог этого сделать.

- Давайте сравним путь Карлсена и Непомнящего?

- Ян уже в 10 лет признанный шахматный талант. Ну, для меня он гений, но будем оперировать более скромными словами. Они встретились на первенстве Европы среди юношей, оба играли неудачно. Ян обыграл Карлсена в последнем туре и занял третье место, а Карлсен вообще какое-то там надцатое.

Но у нас считается только первое место. Второе – это провал. Все, езжай домой, отдыхай, мы тебя больше не пустим никуда. Карлсен в юношеских шахматах себя так ярко не проверял. Но, тем не менее, уже в 13 лет, приходит компания Microsoft, уж я не знаю, как, и ему финансирует годовое турне вместе с папой по всем турнирам. Папа его, кстати, был шахматистом достаточно сильным и очень умным человеком. Через несколько лет Карлсен занимается с Каспаровым. Почти целый год, представляете сколько надо денег! Непомнящий об этом у себя в брянских лесах и не мечтает. Какие такие супергроссмейстеры? Карлсену это все дает такой рывок, что в 20 лет он становится шахматистом номер один по рейтингу. И Непомнящего обгоняет на 200 очков. Так что есть разница в методике подготовки, мягко говоря. У нас Карлсена после таких результатов в юношах просто списали бы и забыли, во всяком случае, финансирование было бы минимальным. А это ведь не правильно, талант может раскрыться и позже.

Ян Непомнящий родился в Брянске и с пяти лет занимается шахматами. Фото: FIDE, chess.com и nepoteam

Нужна эмоциональная поддержка!

- Кто помогает Яну и его команде?

- Да, у нас есть команда Nepo Team, у нее много друзей по всему миру. Но, наверное, самый вовлеченный друг команды это компания «Норникель» и ее президент Владимир Потанин. Компания системно поддерживает шахматы и на профессиональном уровне, и детский спорт. Ян сотрудничает с «Норникелем» уже несколько лет. Благодаря этой поддержке команде Яна удалось подготовиться на высочайшем уровне к матчу за шахматную корону в Дубае в 2021 году, турниру претендентов в Мадриде в 2022 году и вот сейчас к матчу на первенство мира в Астане в апреле этого года.

- Это же не только финансовая поддержка?

- Да! Тут важна и эмоциональная поддержка спортсмена. Тандем «Норникеля» и Nepo Team уже принес ощутимые результаты. Нам удалось наладить серьезную аналитическую работу по подготовке к важнейшим турнирам, с привлечением высокотехнологичных систем компьютерного анализа. И, конечно, серьезное внимание было уделено психологической и физической подготовке Яна. Мы уверены, что вот это партнерство принесет еще больше позитивных эмоций и славы российским шахматам.