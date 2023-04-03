Минобороны России уничтожило за сутки 465 наемников киевского режима

Только на Донецком направлении наши воины ликвидировали 285 солдат противника и два склада с боеприпасами

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил продвижении наших войск и суточные потери в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожены 75 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 50, на Донецком до 285, на Южно-Донецком и Запорожском до 45, на Херсонском до 10.

Кроме 465 наемников киевского режима, наши воины ликвидировали два склада боеприпасов на Донецком направлении, самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), а еще десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц, пушек и пикапов ВСУ.

Также нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч», уничтожили семь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

405 - самолетов.

228 - вертолетов.

3648 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8521 - танк и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4494 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9287 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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